جدول ترتيب هدافِيْ ليفربول عبر التاريخ

جدول هدافِيْ ليفربول عبر التاريخ يضم نادي ليفربول عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفِيْن الذين لعبوا دورًا أساسيًا فِيْ الفوز بالعديد من البطولات المختلفة فِيْ عالم كرة القدم وقد فاز لاعبو النادي بالعديد من الألقاب الهامة والتاريخية التي سجلها التاريخ، ومن خلالها سنتعلم حول هداف فِيْ كل التاريخ.
نادي ليفربول
يعتبر نادي ليفربول من أبرز وأقوى أندية كرة القدم الأوروبية ويلعب مبارياته فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز “الدوري الإنجليزي”، ويشار إلى أن النادي ضم العديد من اللاعبين المحترفِيْن منذ إنشائه وحتى الآن، ولعب دوره. مباريات أنفِيْلد من عام 1892 حتى الآن، وأكثر ما يميز النادي أنه فاز بعدد كبير من الألقاب على المستويين المحَلْي والدولي، ويصنف كأحد الأندية التي فازت بكأس أوروبا خمس مرات. أما الدوري الإنجليزي، فقد فاز به ما يقرب من تسعة عشر مرة.
من هُو أفضل هداف ليفربول على الإطلاق
هداف نادي ليفربول على الإطلاق هُو اللاعب إيان راش، حيث سجل نحو 346 هدفًا فِيْ حوالي 660 مباراة لعبها فِيْ مختلف مسابقات كرة القدم التي شارك فِيْها النادي. عن الفترة الثانية، والتي كانت بين عامي 1988 و 1996، وهِيْ تستحق جدير بالذكر أن اللاعب إيان راش تقاعد منذ فترة طويلة ويبلغ الآن من العمر ستين عامًا ويحمل جنسية المملكة المتحدة وبدأت مسيرته الاحترافِيْة عام 1978 مع نادي تشيستر سيتي وانتهت عام 2000 مع نادي سيدني الأولمبي.
هداف ليفربول فِيْ التاريخ
أرفقنا ما يلي فِيْ جدول كامل نشرح فِيْه ترتيب أفضل هدافِيْ ليفربول عبر التاريخ، والجدول كالتالي
|1
|إيان راش
|660
|346
|2
|روجر هانت
|492
|285
|3
|جوردون هدسون
|377
|241
|4
|بيلي ليندل
|534
|228
|5
|ستيفن جيرارد
|710
|186
|6
|روبي فاولر
|369
|183
|7
|كيني دالغليش
|515
|172
|8
|مايكل أوين
|297
|158
|9
|محمد صلاح
|253
|156
|10
|هاري تشامبرز
|339
|151
عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول
وصل حصيلة أهداف اللاعب المصري محمد صلاح مع ليفربول إلى ما يقارب 156 هدفاً حيث نجح اللاعب فِيْ تسجيل عدد كبير من الأهداف فِيْ أكثر من 235 مباراة حتى الآن فِيْ مختلف مسابقات كرة القدم المحَلْية والدولية، وقد ساهم ذلك فِيْ أن يصبح اللاعب من بين أفضل اللاعبين. العشرة الأوائل الهدافِيْن على مستوى نادي ليفربول حتى الآن وبالتحديد هُو فِيْ المركز التاسع ونجح النجم صلاح فِيْ الوصول إلى هذا المركز منذ انضمامه للنادي فِيْ عام 2017 وما زال يلعب حتى الآن، وما يميزه أكثر أنه هُو المسجل النشط الوحيد فِيْ القائمة حتى الآن.
هداف ليفربول على الإطلاق فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز
يحتل روبي فاولر المرتبة الأولى فِيْ جدول هدافِيْ ليفربول على الإطلاق فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز، والجدول أدناه يوضح ذلك، على النحو التالي
|روبي فاولر
|163
|ستيفن جيرارد
|121
|محمد صلاح
|118
|مايكل أوين
|118
|لويس سواريز
|69
أفضل هدافِيْ الدوري الإنجليزي فِيْ التاريخ
أرفقنا أدناه جدولاً يوضح ترتيب أفضل الهدافِيْن فِيْ الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، على النحو التالي
|1
|آلان شيرر
|260
|2
|واين روني
|208
|3
|آندي كول
|187
|4
|سيرجيو اجويرو
|184
|5
|هاري كينج
|183
|6
|فرانك لامبارد
|177
|7
|تيري هنري
|175
|8
|روبي فاولر
|163
|9
|جيرمين ديفو
|162
|10
|مايكل أوين
|150
|11
|ليس فرديناند
|149
|12
|تيدي شيرينغهام
|146
|13
|روبين فان بيرسي
|144
|14
|جيمي فاردي
|133
|15
|جيمي هاسيلبينك
|127
|16
|روبي كينج
|126
|17
|نيكولاوس أنيلكا
|125
|18
|دوايت يورك
|123
|19
|روميلو لوكاكوس
|121
|= 19
|ستيفن جيرارد
|121
|21
|محمد صلاح
|118
|22
|إيان رايت
|113
|= 23
|ساديو ماني
|111
|= 23
|ديون دبلن
|111
|= 23
|البريد الإلكتروني هِيْسكي
|111
|= 26
|ريان جيجز
|109
|= 26
|رحيم سترلينج
|109
|28
|بيتر كراوتش
|108
|29
|بول سكولز
|107
|30
|دارين بينيت
|106
|31
|ديدييه دروغبا
|104
فِيْ هذا الصدد، وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان جدول هدافِيْ ليفربول على الإطلاق، وأوضحنا أهم المعلومات المتعلقة بليفربول، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل مباشر على كل منها من نقاط الدوري الإنجليزي. أفضل الهدافِيْن فِيْ التاريخ وعدد أهداف محمد صلاح.