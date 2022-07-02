جدول ترتيب هدافِيْ ليفربول عبر التاريخ

جدول هدافِيْ ليفربول عبر التاريخ يضم نادي ليفربول عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفِيْن الذين لعبوا دورًا أساسيًا فِيْ الفوز بالعديد من البطولات المختلفة فِيْ عالم كرة القدم وقد فاز لاعبو النادي بالعديد من الألقاب الهامة والتاريخية التي سجلها التاريخ، ومن خلالها سنتعلم حول هداف فِيْ كل التاريخ.

نادي ليفربول

يعتبر نادي ليفربول من أبرز وأقوى أندية كرة القدم الأوروبية ويلعب مبارياته فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز “الدوري الإنجليزي”، ويشار إلى أن النادي ضم العديد من اللاعبين المحترفِيْن منذ إنشائه وحتى الآن، ولعب دوره. مباريات أنفِيْلد من عام 1892 حتى الآن، وأكثر ما يميز النادي أنه فاز بعدد كبير من الألقاب على المستويين المحَلْي والدولي، ويصنف كأحد الأندية التي فازت بكأس أوروبا خمس مرات. أما الدوري الإنجليزي، فقد فاز به ما يقرب من تسعة عشر مرة.

من هُو أفضل هداف ليفربول على الإطلاق

هداف نادي ليفربول على الإطلاق هُو اللاعب إيان راش، حيث سجل نحو 346 هدفًا فِيْ حوالي 660 مباراة لعبها فِيْ مختلف مسابقات كرة القدم التي شارك فِيْها النادي. عن الفترة الثانية، والتي كانت بين عامي 1988 و 1996، وهِيْ تستحق جدير بالذكر أن اللاعب إيان راش تقاعد منذ فترة طويلة ويبلغ الآن من العمر ستين عامًا ويحمل جنسية المملكة المتحدة وبدأت مسيرته الاحترافِيْة عام 1978 مع نادي تشيستر سيتي وانتهت عام 2000 مع نادي سيدني الأولمبي.

هداف ليفربول فِيْ التاريخ

أرفقنا ما يلي فِيْ جدول كامل نشرح فِيْه ترتيب أفضل هدافِيْ ليفربول عبر التاريخ، والجدول كالتالي

ترتيب هدف مباراة اللاعب 1 إيان راش 660 346 2 روجر هانت 492 285 3 جوردون هدسون 377 241 4 بيلي ليندل 534 228 5 ستيفن جيرارد 710 186 6 روبي فاولر 369 183 7 كيني دالغليش 515 172 8 مايكل أوين 297 158 9 محمد صلاح 253 156 10 هاري تشامبرز 339 151

عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول

وصل حصيلة أهداف اللاعب المصري محمد صلاح مع ليفربول إلى ما يقارب 156 هدفاً حيث نجح اللاعب فِيْ تسجيل عدد كبير من الأهداف فِيْ أكثر من 235 مباراة حتى الآن فِيْ مختلف مسابقات كرة القدم المحَلْية والدولية، وقد ساهم ذلك فِيْ أن يصبح اللاعب من بين أفضل اللاعبين. العشرة الأوائل الهدافِيْن على مستوى نادي ليفربول حتى الآن وبالتحديد هُو فِيْ المركز التاسع ونجح النجم صلاح فِيْ الوصول إلى هذا المركز منذ انضمامه للنادي فِيْ عام 2017 وما زال يلعب حتى الآن، وما يميزه أكثر أنه هُو المسجل النشط الوحيد فِيْ القائمة حتى الآن.

هداف ليفربول على الإطلاق فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل روبي فاولر المرتبة الأولى فِيْ جدول هدافِيْ ليفربول على الإطلاق فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز، والجدول أدناه يوضح ذلك، على النحو التالي

عدد أهداف اللاعب

روبي فاولر 163 ستيفن جيرارد 121 محمد صلاح 118 مايكل أوين 118 لويس سواريز 69

أفضل هدافِيْ الدوري الإنجليزي فِيْ التاريخ

أرفقنا أدناه جدولاً يوضح ترتيب أفضل الهدافِيْن فِيْ الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، على النحو التالي

ترتيب هدف اللاعب

1 آلان شيرر 260 2 واين روني 208 3 آندي كول 187 4 سيرجيو اجويرو 184 5 هاري كينج 183 6 فرانك لامبارد 177 7 تيري هنري 175 8 روبي فاولر 163 9 جيرمين ديفو 162 10 مايكل أوين 150 11 ليس فرديناند 149 12 تيدي شيرينغهام 146 13 روبين فان بيرسي 144 14 جيمي فاردي 133 15 جيمي هاسيلبينك 127 16 روبي كينج 126 17 نيكولاوس أنيلكا 125 18 دوايت يورك 123 19 روميلو لوكاكوس 121 = 19 ستيفن جيرارد 121 21 محمد صلاح 118 22 إيان رايت 113 = 23 ساديو ماني 111 = 23 ديون دبلن 111 = 23 البريد الإلكتروني هِيْسكي 111 = 26 ريان جيجز 109 = 26 رحيم سترلينج 109 28 بيتر كراوتش 108 29 بول سكولز 107 30 دارين بينيت 106 31 ديدييه دروغبا 104

فِيْ هذا الصدد، وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان جدول هدافِيْ ليفربول على الإطلاق، وأوضحنا أهم المعلومات المتعلقة بليفربول، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل مباشر على كل منها من نقاط الدوري الإنجليزي. أفضل الهدافِيْن فِيْ التاريخ وعدد أهداف محمد صلاح.