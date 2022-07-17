جدول حساب المواطن الجديد 1444 وهل الدعم الإضافِيْ مستمر أم لا.. وفقًا لآخر قرارات بالسَعُودِيْة

جدول حساب المواطن الجديد 1444 يرغب المواطنون فِيْ الانضمام إلى حساب المواطن والتعرف عليه، حيث أصدر الملك أوامر بتحديد مبلغ 8 مليارات ريال سعودي لدعم المستفِيْدين من حساب المواطن الذي يمثل برنامج دعم حكومي. لحماية المواطنين السعوديين من الآثار المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية، والتي تمثل عبئًا جديدًا وإضافِيًْا على مختلف فئات المجتمع.

جدول حساب المواطن الجديد 1444

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن جدول حساب المواطن بناءً على ما أملاه الملك، وهِيْ كالتالي

هل الدعم الإضافِيْ مستمر أم لا

يتساءل الجميع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى مَتَّى سيستمر الدعم الإضافِيْ المعلن بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفِيْن. بحَلْول نهاية العام، ستتم ة الطلبات والإعلان عنها بشكل دوري.

شُروطْ التسجيل للحصول على حساب المواطن

هناك بعض الشُروطْ التي يجب على المواطنين استيفاؤها إذا كانوا يرغبون فِيْ الحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، وهِيْ كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي.

منفصل عن الوالدين إذا كان عمره أقل من 18 عامًا.

يتم تحديد الحق الحقيقي بناءً على عدد أفراد الأسرة، وكذلك عمر كل شخص ودخله الشهري.

احمل بطاقة تنقل.

التسجيل بحساب مواطن

ولكي يتمكن جميع المواطنين المستحقين للدعم المقدم من حساب المواطن من التسجيل فِيْه دون أي عوائق، قدم البرنامج طريقة إلكترونية بسيطة والخطوات التالية

أدخل برنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

أنشئ حسابًا، وأضف رقم الهُوية ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.

أرسل رسالة تحتوي على كلمة المرور المؤقتة.

أضف كلمة المرور فِيْ المساحة المتوفرة لسجلك.

تغيير وتعديل كلمة المرور.

أكَمْل طلب التسجيل بإضافة العنوان والدخل والحساب المصرفِيْ والعقار والمعلومات التابعة.

فِيْ حالة وجود مستندات، يجب تحميلها على الموقع.

يرجى التحقق من البيانات وتها بعناية.

تقديم طلب التسجيل.

رقم حساب المواطن الجديد

سهلت الحكومة السَعُودِيْة إمكانية التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال الرقم الموحد 19912 لجميع المستفِيْدين فِيْ حال رغبوا فِيْ استشارة أي أمر أو تقديم شكاوى أو معرفة آخر الأخبار حول حساب المواطن.