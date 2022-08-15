تعرف على جدول حفلات صابر الرباعي الاسبوع المقبل في الساحل الشمالي ،ينتظر عشاق ومحبي النجم والمطرب صابر الرباعي بدار الأوبرا المصرية ومنطقة الساحل الشمالي ،بالإضافة الى عدد كبير من نجوم الوطن العربي كما من المنتظر ان يطرح النجم صابر عدد من الأغاني القديمة والحديثة التي طرحها مؤخراً مثل أخر أغنية باسم “الشياكة” من توزيع عمرو الخضري.

موعد حفل صابر الرباعى بالساحل الشمالى

يقدم النجم صابر الرباعي حفلاً بالساحل الشمالي في دولة مصر المقرر في مساء يوم الجمعة الموافق ال26 من شهر أغسطس لعام 2022م ،كما ذكرت الشركات المسؤولة عن الحفل عن طرح وبيع أعداد كبيرة من التذاكر لحضور الحفل من كافة بلاد الوطن العربي ،كما وسيقوم النجم عرو دياب باستكمال الموسم الغنائي بإقامة حفله في مدينة جدة السعودية وعلى أحد الشواطئ.

تعرف على جدول حفلات صابر الرباعي الاسبوع المقبل في الساحل الشمالي

يتسائل الكثير من محبي وجمهور النجم صابر الرباعي عن جدول الحفلات الخاصة بالنجم خلال الاسبوع المقبل وذلك من أهم محطات البحث الإلكتروني ،الجدير بالذكر أن الفنان صابر أعلن رسميا على حساباته الشخصية عن إقامته لحفل في الساحل الشمالي بتاريخ 28 من الشهر الجاري ،وتحدثت الشركات المنظمة للحفل عن سعر التذكرة التي تبلغ 500 جنيه مصري.

صابر الرباعي في حفلات الموسم الغنائي

كما وصرح الفنان صابر الرباعي عن أشهر الاغاني التي سيقدمها خلال الحفل القادم بالساحل الشمالي ومنها أغنية “اتحدى العالم” و “أجمل نساء الدنيا” و” سيدي منصور “بالإضافة الى أغنية “كلام في سرك ” وعدد كبير من الأغاني والألبومات الناجحة ،كما أصدر آخر أعماله الفنية بأغنية “سلملي” من كلمات النجم عزيز الشافعي وتوزيع الفنان “جلال حمداوى”التي لاقت نجاح سريع.

تعرف على جدول حفلات صابر الرباعي الاسبوع المقبل في الساحل الشمالي بالإضافة الى التفاعل الكبير من جمهور الفنان والانتظار لحضور الحفلة ،كما يشارك النجم صابر الرباعي كافة مناسباته وحفلاته الغنائية للمتابعين والمعجبين على السوشيال ميديا.