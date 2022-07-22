جدول سلم رواتب حساب المواطن بعد الزيادة بأوامر ملكية للمستفِيْدين

تزايدت التساؤلات فِيْ الساعات القليلة الماضية حول تطوير نظام معاشات الضمان الاجتماعي، بعد التعديلات الأخيرة والزيادة الإضافِيْة فِيْ الراتب التقاعدي بناءً على أوامر خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز، ويريد آلاف المستفِيْدين لمعرفة قيمة المبلغ الإضافِيْ الذي سيتم إضافته إلى رواتب حساب المواطن، من خلال هذا الموضوع نزودك بكافة التفاصيل المتعلقة بجدول الرواتب.

جدول سلم الرواتب لحساب المواطن بعد الزيادة.

جاءت الزيادة الأخيرة فِيْ سلم الرواتب لحساب المواطن نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد فِيْ الفترة الأخيرة، والتي يعمل خادم الحرمين الشريفِيْن من أجلها على تسهِيْل الحياة لذوي الدخل المتوسط. وتقديم الدعم المادي لهم، خاصة وأن هناك تأثيرًا كبيرًا جدًا على العديد من العائلات بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العالم فِيْ الفترة الحالية والظروف الاقتصادية بسبب الأزمة الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا.

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة جدولاً كاملاً لسلم رواتب حساب المواطن بعد التغييرات والزيادات الأخيرة. الجدول يحتوي على عدد أفراد الأسرة والحقوق بالريال السعودي.

سلم راتب حساب المواطن بعد الزيادة