جدول غذاء طفل 9 شهور،جدول اطعمة المولود الذي يكون عمره 9 شهور يتضمن بعد الوجبات البسيطة، لأن الصغار في تلك المدة لا يتمكنون تناول كم كبير من الاغذية، ولا داعي للقلق أو الانزعاج إذا لم يتناول المولود كمية كبيرة من الطعام، لأن ذلك أمر اعتيادي، في تلك المرحلة مع بداية إدخال التغذية ونكهات جديدة .

مخطط أغذية الأطفال 9 أشهر

الاهتمام بالنظام الغذائي الذي يأكله الطفل في مراحل حياته المبكرة من الأمور المهمة التي يجب على الأم الانتباه لها، حتى لا يعاني الطفل من عسر الهضم أو الإمساك أو بعض اضطرابات الجهاز الهضمي نتيجة عدم الاختيار. الغذاء المناسب لمرحلة عمره.

بمجرد أن يبلغ الطفل سن تسعة أشهر يصبح قادرًا على تناول بعض الأطعمة الجديدة التي يأكلها الكبار، ولكن مع الحرص على التعرف على أنواع معينة من الطعام في البداية، مثل تناول الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب، لذلك تم تطوير جدول أغذية الأطفال بعمر 9 أشهر بحيث يمكن تحديد المواعيد المناسبة لتناول الوجبات مع تحديد الوجبة الصحية في كل مرة، ويتضمن هذا الجدول ما يلي

اليوم في الصباح الباكر عند تناول الفطور الساعة 10 صباحا غداء عند المساء عند تناول العشاء قبل النوم الاثنين حليب الأم أو الحليب المعالج حليب الأم أو الحليب المعالج أكل الجزر المسلوق وهرسها وإضافة البازلاء تناول شوربة العدس والأرز حليب الأم أو الحليب المعالج بطاطا مطبوخة مع البروكلي المهروس حليب الأم أو الحليب المعالج يوم الثلاثاء حليب الأم أو الحليب المعالج حليب الأم أو الحليب المعالج تفاحة نيئة أو مهروسة، أو موزة واحدة مهروسة أرز مسلوق مع الخضار حليب الأم أو الحليب المعالج تناول الخضار المسلوقة مع البوريه مع قطع الجبن حليب الأم أو الحليب المعالج الأربعاء حليب الأم أو الحليب المعالج حليب الأم أو الحليب المعالج صفار بيض مسلوق حساء الأرز مع الخضار أو البطاطا الحلوة المهروسة حليب الأم أو الحليب المعالج تناول وجبة تتكون من القمح مع التفاح حليب الأم أو الحليب المعالج يوم الخميس حليب الأم أو الحليب المعالج حليب الأم أو الحليب المعالج قطع جبن قليل الملح حمص مطحون مع الخضار حليب الأم أو الحليب المعالج طبق عصيدة حليب الأم أو الحليب المعالج جمعة حليب الأم أو الحليب المعالج حليب الأم أو الحليب المعالج قطعتان من بان كيك الموز أو قطعة توست تناول شوربة العدس والأرز مع الخضار أو تناول الأرز المسلوق مع صفار البيض حليب الأم أو الحليب المعالج تناول طبق من العدس مع الأرز المسلوق حليب الأم أو الحليب المعالج السبت حليب الأم أو الحليب المعالج حليب الأم أو الحليب المعالج عصير تفاح أو رمان أكل الأرز المطحون مع حساء الطماطم والخضروات حليب الأم أو الحليب المعالج الشوفان مع الموز المهروس حليب الأم أو الحليب المعالج الأحد حليب الأم أو الحليب المعالج حليب الأم أو الحليب المعالج تناول الزبادي مع الأرز شوفان بالفواكه والحليب حليب الأم أو الحليب المعالج عصير تفاح أو رمان حسب رغبة الطفل حليب الأم أو الحليب المعالج

يتضح من الجدول السابق مجموعة من الأطعمة التي يمكن للطفل تناولها في ذلك العمر، حيث تحتوي هذه الأطعمة على مجموعة من المركبات الغذائية التي يحتاجها لبناء جسمه بشكل صحي، بالإضافة إلى تزويده بمجموعة من الفيتامينات والبروتينات التي تكمن في تناول البيض والفواكه والخضروات ضمن الوجبات الغذائية. .

كما يمكن التبديل بين هذه الوجبات عموديًا بحيث يتم استبدال وجبة واحدة في أحد الأوقات المحددة في الجدول بوجبة أخرى في نفس الوقت في يوم آخر، ومن الضروري عدم تكرار الوجبة خلال الأسبوع حيث قدر المستطاع ليحصل الطفل على جميع الفوائد التي تكمن في الطعام المقدم له.

وصفات طعام للأطفال بعمر 9 أشهر

هناك بعض الوصفات التي يستطيع الطفل البالغ من العمر تسعة أشهر تناولها في نظامه الغذائي من خلال استبدال بعض الأطعمة المذكورة في رجيم الطفل البالغ من العمر 9 أشهر بتلك الوصفات، بشرط أن تكون تلك الوجبة في نفس وقت الوصفات التي نقدمها. سنشرح لك من خلال ما يلي

1- وصفات إفطار الطفل خلال الأسبوع

من خلال هذه الوصفات يمكن للطفل الحصول على جميع المكونات اللازمة لبناء جسمه، حيث أن وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي تتطلب الاهتمام، وذلك لتأثيرها على الجسم أثناء النهار، لذا يمكنك الاختيار من بين الوصفات التالية في في حالة تبديل إحدى وجبات الإفطار إلى وجبة مختلفة حول وجبات الإفطار التي تم ذكرها عند شرح جدول الطعام لطفل يبلغ من العمر 9 أشهر.

صفار بيض مهروس مع رشة زعتر وكمون.

اهرسي فاكهة طرية أو مسلوقة بالقرفة

اهرسي وقطع البسكويت الذي يفضله الطفل بعصير التفاح الطبيعي.

امزج الأرز المطحون بكمية مناسبة من الحليب الاصطناعي.

يُمزج الشوفان المطحون والمسلوق مع الموز ويُهرس.

تُهرس قطع البطاطا الحلوة بعد الشواء.

2- وصفات غداء الطفل خلال الأسبوع

عند اختيار الوجبة المناسبة للطفل، يجب تحديد الفيتامينات التي يحتاجها في سن تسعة أشهر، حتى يتمكن من إمداده بالطاقة والبروتينات اللازمة، لذلك تضمنت هذه الوصفات مجموعة من المكونات الغذائية التي تحتوي على الخضار، اللحوم والبقوليات لضمان توفير جميع عناصر القيمة الغذائية. الكمية الكبيرة التي يحتاجها الطفل خلال تلك المرحلة العمرية، حيث تضمنت هذه الوصفات ما يلي

أرز أبيض مسلوق مع إضافة شوربة خضار ممزوجة بالخلاط قطعة دجاج مسلوقة.

شوربة لسان العصفور مغلية جيدا حتى تصبح طرية جدا مع قطع من كبد الدجاج المسلوق.

سمك مشوي منزوع الجلد والعظام مع أرز أبيض مهروس. يمكنك اختيار البوري أو السلمون أو الماكريل أو الفيليه كأحد مكونات هذه الوصفة.

ملعقتان كبيرتان من الملوخية غير مملوءة حتى لا تزعج عملية الهضم عند الطفل، توضع على أرز أبيض ولحم أرنب مسلوق، لكن يمكن تقديم هذه الوجبة لطفلك في نهاية الشهر التاسع من عمره.

فيليه صدر دجاج مسلوق جيداً ومهروس بالكزبرة، بالإضافة إلى البطاطس المهروسة.

يمكنك تحضير طبق صغير مناسب للطفل يحتوي على مكرونة مطبوخة جيداً ومفتتة مع شوربة وقطع دجاج مسلوقة ومهروسة بالزعتر.

3- وصفات عشاء الطفل خلال الأسبوع

هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن تناولها على العشاء، والتي تضمنت بعض الخضار والفواكه الطازجة المختارة لتكون وجبة مفيدة للطفل في سن تسعة أشهر، بناءً على تلك العناصر الغذائية التي تحتويها هذه الوصفات، مما يجعلها وجبة خفيفة. ليتمكن الطفل من تناول الطعام لينال جميع الفوائد الغذائية التي تكمن فيه، فهذه الوصفات هي كالتالي

اختاري بعض الفواكه التي يفضل الطفل سلقها وضعيها بالبسكويت الخالي من السكر.

اسلقي كمية مناسبة من القمح بدون قشر واخلطيها مع موزة مهروسة.

كوب من الزبادي الخالي من الدسم يكفي ليكون عشاءًا مناسبًا لطفل عمره تسعة أشهر.

طبق سلطة فواكه مهروسة جيداً، حيث يمكنك اختيار مجموعة من الفواكه التي تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في تلك المرحلة.

طبق من البطاطس المهروسة بعد الغليان جيداً مع إضافة صفار البيض المسلوق إليها.

طبق من الأرز المطحون أو المسلوق مع اللبن الصناعي المهروس المضاف إليه والذي يصفه طبيب الأطفال.

نصائح لإعداد وجبات الأطفال

بعد تحديد جميع الوجبات التي يمكن للطفل تناولها من خلال عرض جدول طعام يبلغ من العمر 9 أشهر، سنناقش مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها عند إعداد هذه الوصفات.

تحتوي هذه النصائح على مجموعة من الإرشادات المتعلقة ببعض الأطعمة التي يجب تجنب إعطائها للطفل في تلك المرحلة، بالإضافة إلى بعض النقاط المتعلقة ببعض الوجبات خلال اليوم، ومنها

عدم إضافة الملح أو السكر أو العسل بكافة أنواعه إلى وجبات الطفل، فقد يتسبب ذلك في ظهور العديد من الآثار الجانبية على صحته، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو عسر الهضم.

لا يمكن إضافة توابل إلى وجبة الطفل.

قبل إدخال الحليب الاصطناعي على وجبات الطفل، يجب استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة للطفل والنوع الذي يمكن إضافته.

من الأفضل عند البدء في تناول اللحوم أن يتم ذلك عن طريق إدخال اللحم الأبيض أولاً في وجبات الطفل، لأنه سهل الهضم، حيث يصعب على المعدة هضم اللحوم الحمراء بسهولة.

ويفضل أن تكون وجبته الأولى بعد الاستيقاظ مباشرة من الرضاعة.

تجنب إدخال حليب البقر في أي وجبة للطفل خلال هذه المرحلة حتى يبلغ من العمر سنة واحدة على الأقل.

يبدأ المولود في ذلك الشهر باستعمال يديه لتناول قطع الأغذية التي تعطيها له، وتستطيع أن تستغلي ذلك في توفير أشياء وأطعمة جديدة للمولود، مع مراعاة أن تكون اطعمة صحية مثل الفاكهة والخضار.