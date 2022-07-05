جدول فعاليات عيد الاضحى في الكويت 2022-1443، تقوم الكثير من الدول الكثير من الفعاليات بمناسبة الأعياد ومن أبرز هذه الدول دولة الكويت، كما أنها تقوم بتقديم مجموعة ضخمة من المهرجانات والفعاليات بمناسبة عيد الأضحى، كما ستشهد دولة الكويت فعالية ضخمة جدا لعام 2022 مناسبة عيد الأضحى المبارك، و يتخللها العروض الحية والمسرحيات الفكاهية.

عيد الأضحى 2022 الكويت

تحتفل دولة الكويت بعيد الأضحى كل عام، كما سيشهد عيد الأضحى المبارك يوم التاسع من شهر يوليو لعام 2022 في كثير من الدول العربية ومن ضمنها الكويت، حيث يصلي المسلمون صلاة العيد ثم يتوجهون لذبح ذبائحهم للتقرب الى الله تعالى، ثم يصلوا أرحامهم وتكون فرحة عامرة في قلوب كافة المسلمين.

موعد عيد الأضحى المبارك

يعد عيد الأضحى من الأعياد التي يفرح بها المسلمون ، وهو يوم عظيم، كما يذبح به المسلمون ذبائحهم، ويتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين، ويأتي عيد الأضحى المبارك في العاشر من ذي الحجة من كل سنة، وأما بالميلادي وحسب ما تبين بالحساب الفلكي، بأن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم التاسع من يوليو لعام 2022، ستقام الكثير من الفعاليات والحفلات في الكثير من الدول من أبرزها دولة الكويت.

فعاليات عيد الاضحى الكويت

ستشهد دولة الكويت العديد من الفعاليات الضخمة لعام 2022، كما سيتخلل هذا الاحتفال عدد ضخم من المسرحيات والعروض الحية، من أبرز الفعاليات التي ستقام عيد الأضحى في الكويت.

مسرحية الإبداع موجب، ستقام أول ايام العيد، وسعر التذكرة عشرة دنانير

عرض الخدع البصرية What if:أول أيام العيد سعر التذكرة 30 دينار

عرض عالم المهرجين:عشرة يوليو سعر التذكرة 5 دنانير

مسرحية قصر الرعب:أول أيام العيج سعر التذكرة 7 دنانير

حفلة موضي الشمراني ويوسف العماني: عشرة يوليو سهر التذكرة 25 دينار

مسرحية موعد مع معاليه: أيام عيد الأضحى المبارك سعر التذكرة 7 دنانير

مسرحية الشحاتين: أول أيام العيد سعر التذكرة عشرة دنانير.

يعتبر عيد الأضحى من الأعياد التي يفرح بها عامة المسلمين ، وينتشر البهجة والسرور على كل بينت مسلم، كما تقوم العديد من الدول برسم البسمة على أفواه مواطنيها من خلال عمل فعاليات ومسرحيات كبيرة في والدولية ، وقد تعرفنا من خلال مقالنا على فعاليات عيد الاضحى في الكويت 2022