جدول كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة ، قد تسائل العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي من المعجبين والمتابعين لكرة القدم حول التعرف على الجدول الخاص كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة ، ويعتبر ذلك الجدول للدوري من البطولات العربية المهمة حيث تبدأ مباريات كأس العرب للشباب في يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 والمملكة من المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

ما هي بطولة كأس العرب للشباب 2022

كأس العرب للشباب، أو ما يعرف ببطولة كأس العرب تحت 20 سنة، هي النسخة السادسة من كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، وهي مسابقة سنوية ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويوم 14 أبريل 2022. منح الاتحاد العربي لكرة القدم المملكة العربية السعودية حق الاستضافة، ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس، والفريق السعودي هو حامل اللقب، بعد فوزه بالنسخة السابقة عام 2022.

جدول كأس العرب للشباب

بعد إجراء القرعة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، حُددت مباريات كأس العرب للشباب للجولات الأولى والثانية والثالثة وهي كالتالي

الجولة الأولى المباراة اليوم توقيت ملعب المجموعة السعودية – موريتانيا 20 يوليو 1600 بتوقيت مصر – 1700 بتوقيت السعودية ملعب المحلة بأبها أول الإمارات – الأردن 20 يوليو 2000 بتوقيت مصر – 2100 بتوقيت السعودية ملعب نادي ضمك الثاني الجزائر – لبنان 21 يوليو 1600 بتوقيت مصر – 1700 بتوقيت مكة المكرمة ملعب المحلة بأبها الثالث مصر – عمان 21 يوليو 2000 بتوقيت مصر – 2100 بتوقيت السعودية ملعب نادي ضمك الرابع تونس – البحرين 22 يوليو 1600 بتوقيت مصر – 1700 بتوقيت السعودية ملعب المحلة بأبها الخامس المغرب – السودان 22 يوليو 2000 بتوقيت مصر – 2100 بتوقيت السعودية ملعب نادي ضمك السادس الجولة الثانية المباراة اليوم توقيت ملعب المجموعة الأردن – اليمن 23 يوليو 1600 بتوقيت مصر – 1700 بتوقيت السعودية ملعب المحلة بأبها الثاني موريتانيا – العراق 23 يوليو 2000 بتوقيت مصر – 2100 بتوقيت السعودية ملعب نادي ضمك أول عمان – الصومال 24 يوليو 1600 بتوقيت مصر – 1700 بتوقيت السعودية ملعب المحلة بأبها الرابع ليبيا – لبنان 24 يوليو 2000 بتوقيت مصر – 2100 بتوقيت السعودية ملعب نادي ضمك الثالث فلسطين – السودان 25 يوليو 1600 بتوقيت مصر – 1700 بتوقيت السعودية ملعب المحلة بأبها السادس البحرين – جيبوتي 25 يوليو 2000 بتوقيت مصر – 2100 بتوقيت السعودية ملعب نادي ضمك الخامس الجولة الثالثة المباراة اليوم توقيت ملعب المجموعة السعودية – العراق 26 يوليو 1600 بتوقيت مصر – 1700 بتوقيت السعودية ملعب المحلة بأبها أول الإمارات – اليمن 26 يوليو 2000 بتوقيت مصر – 2100 بتوقيت السعودية ملعب نادي ضمك الثاني الجزائر – ليبيا 27 يوليو 1600 بتوقيت مصر – 1700 بتوقيت السعودية ملعب المحلة بأبها الثالث مصر – الصومال 27 يوليو 2000 بتوقيت مصر – 2100 بتوقيت السعودية ملعب نادي ضمك الرابع تونس – جيبوتي 28 يوليو 1600 بتوقيت مصر – 1700 بتوقيت السعودية ملعب المحلة بأبها الخامس المغرب – فلسطين 28 يوليو 2000 بتوقيت مصر – 2100 بتوقيت السعودية ملعب نادي ضمك السادس

القنوات التي تبث كأس العرب 2022 للشباب

القناة الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2022 هي القناة السعودية السعودية الرياضية حيث ستعرض من خلال هذه القناة جميع مباريات كأس العرب للشباب، كما ستعرض المباريات على معظم القنوات الرياضية العربية، من خلال اتحاد إذاعات الدول العربية (ESBU)، أما بالنسبة لتردد قناة ksa sports فهو كالتالي

القمر الاصطناعي تكرار الاستقطاب معدل الرمز تصحيح نايل سات 1228412149 عمودي v أفقي H 27500 5/6 عرب سات 1214912015 أفقي H عمودي V. 27500 5/6

نظام كأس العرب للشباب

يأتي نظام كأس العرب للشباب ضمن نظام المجموعات، بمشاركة 18 فريقًا عربيًا دون سن العشرين، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى ست مجموعات، وتضم كل مجموعة ثلاثة فرق، ويلعب كل فريق مباراة واحدة ضد كل فريق. من مجموعة، وبعد انتهاء دور المجموعات يتأهل المنتخبون الأعلى تصنيفًا في مجموعاتهم، جنبًا إلى جنب مع أفضل فريقين وصيفين، إلى ربع نهائي البطولة.

الفرق المشاركة في كأس العرب للشباب

يذكر أن المنتخبات المشاركة في كأس العرب للشباب هي 18 منتخبا عربيا، باستثناء قطر والكويت وسوريا وجزر القمر. الفرق المشاركة بحسب قرعة المجموعة هي كالتالي

المجموعة الأولى السعودية – العراق – موريتانيا.

المجموعة الثانية اليمن – الأردن – الإمارات.

المجموعة الثالثة ليبيا – لبنان – الجزائر.

المجموعة الرابعة الصومال – سلطنة عمان – مصر.

المجموعة الخامسة جيبوتي – البحرين – تونس.

المجموعة السادسة فلسطين – المغرب – السودان.

مواعيد مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب

بما أن كل فريق سيلعب مباراة واحدة مع كل فريق من مجموعته، فإن المنتخب السعودي سيلعب مباراتين، واحدة لكل فريق من المجموعة الأولى، وتفاصيل المباريات التي خاضها المنتخب السعودي موضحة في الجدول التالي

المباراة الموعد ملعب السعودية – موريتانيا الأربعاء 20-7-202216 00 مصر، 1700 السعودية مدينة الأمير سلطان السعودية – العراق الثلاثاء 26-7-202216 00 مصر، 1700 السعودية مدينة الأمير سلطان

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على جدول كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة ، و مواعيد مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب ، و القنوات التي تبث كأس العرب 2022 للشباب ، و الفرق المشاركة في كأس العرب للشباب .