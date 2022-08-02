جدول مباريات أهلي جدة في دوري يلو

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للعب في دوري الدرجة الأولى السعودي “الدوري الأصفر” خلال الأيام المقبلة، لأول مرة في تاريخه، بعد هبوطه الموسم الماضي من دوري المحترفين.

يبدأ الموسم الجديد من الدوري الأصفر يوم الاثنين 22 أغسطس.

ويواجه الأهلي نظيره قيصومة في الجولة الأولى يوم الأربعاء 24 أغسطس.

جدول مباريات الأهلي في الدوري الأصفر

الجولة الأولى .. الأهلي ضد القيصومة

الدور الثاني .. الأهلي ضد الأخدود

الدور الثالث .. الاهلي مقابل الخلود الدور الرابع .. الاهلي مقابل العربية الدور الخامس .. الاهلي مقابل احد الدور السادس .. الاهلي مقابل جدة السابع. الجولة .. الأهلي مقابل نجران الجولة الثامنة .. الأهلي مقابل الرياض الجولة التاسعة .. الأهلي مقابل الفيصلي.

الجولة العاشرة .. الأهلي مقابل الجبلين

الجولة الحادية عشر .. الاهلي مقابل العين

الجولة الثانية عشر .. الاهلي مقابل الساحل

الجولة الثالثة عشر .. الاهلي مقابل حجر

الدور الرابع عشر .. الاهلي مقابل العربي

الجولة الخامسة عشر .. الاهلي مقابل الشعلة

الدور السادس عشر .. الاهلي vs القادسية

اليوم السابع عشر .. الأهلي ضد الحزم