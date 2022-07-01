جدول مباريات الأهلي في شهر يوليو

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لعدة مواجهات قوية خلال شهر يوليو، في منافسات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي، غدا السبت، الساعة التاسعة والنصف، تحت إشراف البرتغالي ريكاردو سواريس، بعد تعيينه خلفا للنجاح. جنوب أفريقيا بيتسو موسيماني.

مباريات الأهلي يوليو 2022

السبت 2 يوليو – الأهلي ضد بتروجيت – نصف نهائي كأس مصر 2022 على استاد السلام.

الثلاثاء 5 يوليو – الأهلي vs. الجونة – مباراة مؤجلة في مسابقات الدوري المصري على ملعب خالد بشارة.

الثلاثاء 12 يوليو – الأهلي vs. المستقبل – في مباريات الدوري المصري على أرض ملعب الأهلي وى السلام.

السبت 16 يوليو – الأهلي ضد بيراميدز – في منافسات الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي.

الأربعاء 20 يوليو – الأهلي vs. الاسماعيلي – في مسابقات الدوري المصري على استاد برج العرب.

الخميس 21 يوليو – في حال تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر 2022، سيواجه الزمالك، وبذلك يتم تأجيل مباراة الأحمر ضد الإسماعيلي في الدوري.

الأحد 24 يوليو – الأهلي ضد الجونة – في مباريات الدوري المصري على ملعب الأهلي وى السلام.

الأربعاء 27 يوليو – الأهلي ضد مصر المقاصة – في منافسات الدوري المصري على أرض المقاولون العرب.

السبت 30 يوليو – الأهلي ضد المقاولون العرب – في منافسات الدوري المصري على أرض المقاولون العرب.

الجدير بالذكر أنه في حال تغلب الأهلي على عقبة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر، سيلتقي الزمالك بمنافسه التقليدي في نهائي المسابقة.