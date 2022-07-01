جدول مباريات الزمالك في يوليو

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك للعب الدوري المصري وكأس مصر، خلال شهر يوليو المقبل.

مباريات الزمالك في يوليو

الجولة 24 الزمالك والمقاولون الثلاثاء 12 يوليو الساعة 630 على استاد القاهرة

الجولة 25 غزل المحلة والزمالك السبت 16 يوليو الساعة 630 بملعب الغزل

نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو – يواجه الزمالك “الفائز من الأهلي وبتروجيت” في مباراة نصف نهائي الموسم الماضي على استاد القاهرة.

الجولة 26 الزمالك وسموحة، الأحد 24 يوليو الساعة 9 باستاد القاهرة

الجولة 27 المستقبل والزمالك الخميس 28 يوليو الساعة 9 بملعب السلام

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.