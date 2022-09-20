جدول مباريات برشلونة القادمة بعد فترة التوقف الدولي،ينتظر عشاق الرياضة موعد مباريات برشلونة القادمة بعد فترات التوقف الدولي، حيث ينتظر الفريق الكتلوي مواجهات صعبة التي قسمت بين الدوري الأسباني المحلي ودوري أبطال أوروبا لعام 2022 وعام 2023م، حيث سيخوض نادي برشلونة 9 مباريات خلال شهر أكتوبر لهذا العام،ويتصدر في دوري أبطال أوروبا في قطر هذا العام.

مباريات برشلونة القادمة

ستخوض برشلونة مواجهة صعبة بين الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا وكان عدد المباريات التي سوف تأخذها برشلونة تسعه مباريات، ومن الجدير بالذكر أن برشلونة توقف النحو أسبوعين نتيجة الالتزامات الدولية للمنتخبات وتستعد للانطلاق في كأس العالم لعام 2022 في دوله قطر الشهر المقبل.

مباريات برشلونة القادمة بعد فترة التوقف الدولي

قالت وسائل الإعلام رياضية إسبانية حول جدول المباريات لبرشلونة القادمة وخاصة بعد فترة التوقف الدولي حيث سيجري الفريق إعدادا جيدا وتكثيف التدريبات الرياضية على ملعب كامب ،من أجل التجاوز خلال الفترات الصعبة والحفاظ على المنافسة الصدارة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وبرشلونة وكذلك التأهل في الدور الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2022-2023م والحفاط على مكانة الصدارة الخاصو به.

جدول مباريات برشلونة القادمة بعد فترة التوقف الدولي

تبدأ مباريات برشلونة الجولة السابعة ضد نادي ريال مايوركا، ويأتي التسلسل حسب ما هو متاج في جدول أبطال اوروبا لهذا العام، وإليكم جدول الخاصة في برشلونة التي ستبدأ الشهر المقبل في دوري ابطال اوروبا:

يوم السبت 1 أكتوبر 2022 ( برشلونة – ريال مايوركا)

يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ( برشلونة – إنتر ميلان)

يوم الأحد 9 أكتوبر 2022 ( برشلونة – سيلتا فيغو)

يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 ( برشلونة – انتر ميلان)

يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 ( برشلونة – ريال مدريد)

يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 ( برشلونة – فياريال)

يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 ( برشلونة – أتلتيك بيلباو)

يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ( برشلونة – بايرن ميونخ)

سيكون نادي برشلونة في المباريات القادمة مطالبا بتقليص الفارق خاصة الكلاسيكو بين الفريقين الذي سوف يلعب في منتصف شهر أكتوبر المقبل وهي فرصة متاحة لرجال تشافي التي يتصدرون بالدوري، وسيكون معدل الجولات التي يخوضها فريق برشلونة هي تسعة مباريات كما هي موضحة في الجدول اأعلاه