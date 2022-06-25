 التخطي إلى المحتوى

جدول مباريات كاس العرب للصالات 2022

كتب newsaفي آخر تحديث

برنامج كأس العرب لكرة الصالات 2022، كأس العرب لكرة الصالات هُو بطولة كرة القدم الخماسية الوحيدة فِيْ الوطن العربي التي ينظمها. 2022 برنامج مباريات البطولة بالإضافة إلى تقرير المنتخبات المشاركة وآخر نتائج المباريات.

كأس العرب لكرة الصالات 2022

كأس العرب لكرة الصالات 2022، الذي يستضيفه الدمام بالمملكة العربية السَعُودِيْة، هُو الموسم السادس من كأس العرب لكرة الصالات، والذي سيقام فِيْ الفترة ما بين 20 و 28 يونيو 2022. وتشارك فِيْ هذه المسابقة عشرة فرق من مختلف أنحاء الوطن العربي. المغرب هُو مدافع البطل عن لقبه بعد فوزه بأول لقب له فِيْ النسخة السابقة.

كأس العرب لكرة الصالات 2022

الفرق المشاركة فِيْ كأس العرب لكرة الصالات 2022

الفرق المشاركة فِيْ بطولة كأس العرب لكرة الصالات 2022 فِيْ نسختها السادسة كَمْا هُو موضح فِيْ الجدول أدناه

الفرق ظهُور أفضل نتيجة
الجزائر الوظيفة الخامسة دور المجموعات (1998، 2005، 2007، 2008)
مصر الوظيفة السادسة العنوان (1998، 2005)
العراق ثالث وظيفة مرحَلْة المجموعات (2005، 2008)
الكويت الوظيفة الرابعة دور المجموعات (2022)
ليبيا الوظيفة الخامسة العنوان (2007، 2008)
موريتانيا الوظيفة الثانية دور المجموعات (2022)
المغرب الوظيفة الخامسة العنوان (2022)
فلسطين الوظيفة الثانية المركز الرابع (1998)
المملكة العربية السَعُودِيْة (مضيف) الوظيفة الثانية دور المجموعات (2022)
الصومال الوظيفة الثانية دور المجموعات (1998)

برنامج كأس العرب لكرة الصالات 2022

بعد الوصول إلى مرحَلْة الجولة الثامنة من كأس العرب لكرة الصالات 2022، تبدأ مرحَلْة نصف النهائي وتظهر الجدول جميع مباريات كأس العرب لكرة الصالات على النحو التالي

برنامج ربع نهائي الكأس العربية لكرة الصالات 2022
الجمعة 24 يونيو 2022
مباراة المغرب وليبيا 130 م. بتوقيت السَعُودِيْة
مباراة مصر وموريتانيا الساعة 15.30 بتوقيت مصر
مباراة العراق والسَعُودِيْة 730 مساءً بتوقيت السَعُودِيْة والعراق
مباراة الكويت – فلسطين 1030 مساءً توقيت الكويت
الدور قبل النهائي
الأحد 26 يونيو 2022
مباراة المغرب ومصر 4.30 مساءً بتوقيت السَعُودِيْة
مباراة العراق والكويت 830 مساءً بتوقيت السَعُودِيْة
نهائي
الثلاثاء 28 يونيو 2022
الفائز فِيْ كل من الدور قبل النهائي 4 مساءً السَعُودِيْة

تقام جميع السباقات فِيْ الصالة الخضراء بالدمام.

نتائج كأس العرب لكرة الصالات 2022

يوضح الجدول أدناه النتائج الأخيرة لكأس العرب لكرة الصالات 2022 على النحو التالي

السباق تاريخ النتائج
المغرب وليبيا 24 يونيو 2022 3-0
مصر وموريتانيا 24 يونيو 2022 3-2
السَعُودِيْة والعراق 24 يونيو 2022 2-3
الكويت وفلسطين 24 يونيو 2022 4 (4) -4 (1)
المغرب ومصر 26 يونيو 2022
العراق والكويت 26 يونيو 2022

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على برنامج مباريات كأس العرب لكرة الصالات 2022 وآخر نتائج مباريات البطولة، حيث ذكرنا جميع الفرق التي شاركت منذ تأسيسها. البطولة حتى الآن.