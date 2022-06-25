جدول مباريات كاس العرب للصالات 2022

برنامج كأس العرب لكرة الصالات 2022، كأس العرب لكرة الصالات هُو بطولة كرة القدم الخماسية الوحيدة فِيْ الوطن العربي التي ينظمها. 2022 برنامج مباريات البطولة بالإضافة إلى تقرير المنتخبات المشاركة وآخر نتائج المباريات.

كأس العرب لكرة الصالات 2022

كأس العرب لكرة الصالات 2022، الذي يستضيفه الدمام بالمملكة العربية السَعُودِيْة، هُو الموسم السادس من كأس العرب لكرة الصالات، والذي سيقام فِيْ الفترة ما بين 20 و 28 يونيو 2022. وتشارك فِيْ هذه المسابقة عشرة فرق من مختلف أنحاء الوطن العربي. المغرب هُو مدافع البطل عن لقبه بعد فوزه بأول لقب له فِيْ النسخة السابقة.

الفرق المشاركة فِيْ كأس العرب لكرة الصالات 2022

الفرق المشاركة فِيْ بطولة كأس العرب لكرة الصالات 2022 فِيْ نسختها السادسة كَمْا هُو موضح فِيْ الجدول أدناه

الفرق ظهُور أفضل نتيجة الجزائر الوظيفة الخامسة دور المجموعات (1998، 2005، 2007، 2008) مصر الوظيفة السادسة العنوان (1998، 2005) العراق ثالث وظيفة مرحَلْة المجموعات (2005، 2008) الكويت الوظيفة الرابعة دور المجموعات (2022) ليبيا الوظيفة الخامسة العنوان (2007، 2008) موريتانيا الوظيفة الثانية دور المجموعات (2022) المغرب الوظيفة الخامسة العنوان (2022) فلسطين الوظيفة الثانية المركز الرابع (1998) المملكة العربية السَعُودِيْة (مضيف) الوظيفة الثانية دور المجموعات (2022) الصومال الوظيفة الثانية دور المجموعات (1998)

برنامج كأس العرب لكرة الصالات 2022

بعد الوصول إلى مرحَلْة الجولة الثامنة من كأس العرب لكرة الصالات 2022، تبدأ مرحَلْة نصف النهائي وتظهر الجدول جميع مباريات كأس العرب لكرة الصالات على النحو التالي

برنامج ربع نهائي الكأس العربية لكرة الصالات 2022 الجمعة 24 يونيو 2022 مباراة المغرب وليبيا 130 م. بتوقيت السَعُودِيْة مباراة مصر وموريتانيا الساعة 15.30 بتوقيت مصر مباراة العراق والسَعُودِيْة 730 مساءً بتوقيت السَعُودِيْة والعراق مباراة الكويت – فلسطين 1030 مساءً توقيت الكويت الدور قبل النهائي الأحد 26 يونيو 2022 مباراة المغرب ومصر 4.30 مساءً بتوقيت السَعُودِيْة مباراة العراق والكويت 830 مساءً بتوقيت السَعُودِيْة نهائي الثلاثاء 28 يونيو 2022 الفائز فِيْ كل من الدور قبل النهائي 4 مساءً السَعُودِيْة

تقام جميع السباقات فِيْ الصالة الخضراء بالدمام.

نتائج كأس العرب لكرة الصالات 2022

يوضح الجدول أدناه النتائج الأخيرة لكأس العرب لكرة الصالات 2022 على النحو التالي

السباق تاريخ النتائج المغرب وليبيا 24 يونيو 2022 3-0 مصر وموريتانيا 24 يونيو 2022 3-2 السَعُودِيْة والعراق 24 يونيو 2022 2-3 الكويت وفلسطين 24 يونيو 2022 4 (4) -4 (1) المغرب ومصر 26 يونيو 2022 – العراق والكويت 26 يونيو 2022 –

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على برنامج مباريات كأس العرب لكرة الصالات 2022 وآخر نتائج مباريات البطولة، حيث ذكرنا جميع الفرق التي شاركت منذ تأسيسها. البطولة حتى الآن.