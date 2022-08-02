جدول معاش الضمان الاجتماعي والحد المانع 1444 رواتب الأفراد المستحقين استعلام الحالة بالسجل المدني

جدول معاش الضمان الاجتماعي والحد الأقصى، خطة معاش الضمان الاجتماعي من البرامج المهمة التي تريد الحكومة السَعُودِيْة تقديمها للمستفِيْدين من الأسر شديدة الفقر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تنفق كل شهر فِيْ البداية. معًا لمزيد من التفاصيل من خلال هذا المقال، يرجى متابعتنا.

خطة معاش الضمان الاجتماعي والحد الأقصى

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رواتب خاصة للمستحقين بحسب عدد أفراد الأسرة، حيث يتقاضون معاشًا شهريًا، ويكون جدول المعاشات للتأمينات الاجتماعية المطورة 1444 كَمْا يلي

قيمة الراتب التقاعدي الفردي حوالي 2000 ريال سعودي.

قيمة المعاش لأسرة مكونة من شخصين حوالي 2،750 ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة المعاش لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد حوالي 3140 ريال سعودي.

قيمة المعاش لأسرة من 4 أفراد حوالي 3710 ريال سعودي.

قيمة المعاش لأسرة من 5 أفراد حوالي 4،280 ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة المعاش لأسرة مكونة من 6 أفراد حوالي 4،840 ريال سعودي.

قيمة المعاش لأسرة من 7 أفراد حوالي 5،420 ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة المعاش لأسرة من 8 أفراد حوالي 6560 ريال سعودي.

قيمة المعاش لأسرة من 9 أفراد حوالي 6560 ريال سعودي.

قيمة المعاش لأسرة من 10 أفراد حوالي 7،120 ريال سعودي.

استشارة الدولة فِيْ السجل المدني لعام 1444

اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة بتقديم خدمة الاستعلام عن الحالة من خلال السجل المدني باتباع الخطوات التالية