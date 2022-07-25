جدول مواعيد الازالة فى جدة ” حي المنتزهات، قويزة، العدل، الفضل، ام السلم و كليو 14 ” وطريقة صرف التعويضات

جدول الإزالة بجدة “حي المنتزات والقويزة والعدل والفضل وأم السلام وكليو 14” وطريقة صرف تعويض إزالة العشوائيات التي صدر بشأنها قرار تنموي. من قبل لجنة تطوير العشوائيات التي تم تشكيلها لرصد أي مظهر من مظاهر العشوائيات وتطوير المناطق التي تصنف على أنها عشوائيات، سواء كان ذلك إزالة بعض العشوائيات أو حتى تطوير وترميم وبناء البنية التحتية لتلك الأحياء، حيث تفتقر إلى جميع جوانب الحياة الحضارية التي يوليها خادم الحرمين الشريفِيْن اهتمامًا كبيرًا من أجل مواكبة التطور العمراني لتوفِيْر مناطق سكنية تناسب حياة المواطن السعودي لتتوفر الخدمات. تم إزالة المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الوصول إلى جميع المرافق والأحياء العشوائية فِيْ مكة المكرمة والرياض والدمام، ثم يتم دفع تعويض عن إزالة العشوائيات لسكان تلك المناطق التي صدر الترخيص لها.

جدول تخليص العشوائيات بجدة

أعلن المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أن الجدول الزمني لإزالة العشوائيات ومَوعِد الهدم فِيْ باقي أحياء مدينة جدة سيبدأ فِيْ الأوقات التالية.

مَوعِد معتكف حي المنتزه سيكون نهاية يوليو 2022.

أيضًا، سيبدأ مَوعِد إزالة حي القويزة فِيْ منتصف أغسطس 2022.

وكذلك مَوعِد الإبعاد من منطقة العدل فِيْ 18 أغسطس 2022.

بعد ذلك، سيكون مَوعِد القضاء على حي الفضل 1 سبتمبر 2022.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مَوعِد الانسحاب من حي أم السلام سيكون 14 سبتمبر 2022.

ثم وعد بإزالة الحي البالغ طوله 14 كيلومترًا بحَلْول منتصف سبتمبر 2022.

وأعلن المتحدث الرسمي أنه فِيْ حالة حدوث أي تغيير فِيْ المواعيد المحددة للإزالة فِيْ هذه الأحياء، فسيتم الإعلان عنه رسميًا على الموقع الإلكتروني لأمانة مدينة جدة الإلكترونية.

كيفِيْة الحصول على تعويض لإزالة الأحياء الفقيرة