جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني محافظة القاهرة 2022 للابتدائي والإعدادي والثانوي

أقر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال جدول امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022 للطلاب الراسبين في المواد في المراحل التعليمية المختلفة.

قررت محافظة القاهرة إجراء امتحانات الدور الثاني من الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 16 يوليو إلى 10 أغسطس 2022 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

جدول امتحانات الدور الثاني لمحافظة القاهرة 2022

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، محمد عطية ، إلى أن طلاب الثانوية الفنية النقل سيخوضون الامتحانات من يوم السبت 16 يوليو حتى الثلاثاء 26 يوليو 2022.

وكانت بقية الفرق الأكاديمية على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي وما في حكمهما من يوم الأربعاء 27 تموز / يوليو حتى يوم الاثنين 1 آب / أغسطس.

إمتحانات النقل العام الإعدادية والرياضية وما يعادلها ، والإعدادية لامتحانات النقل المهنية من الأربعاء 27 يوليو وحتى الثلاثاء 2 أغسطس.

الامتحانات التحضيرية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والامتحانات المهنية التحضيرية من الأربعاء 3 أغسطس حتى الأربعاء 10 أغسطس .

​​​​​​

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى استمرار الامتحانات حتى في حالة انقطاع الإجازة الرسمية.

تسعى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لإكمال العام الدراسي بأكمله وإعلان نتائج الجولة الثانية منتصف شهر أغسطس لبدء التحضير للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ، حيث سيبدأ الطلاب الناجحون في الجولة الثانية من المرحلة الإعدادية. إلحاق المقبولين بالمدرسة الثانوية العامة والدبلومات حسب المجموع ، بالإضافة إلى إجراءات تحويل الناجحين من الابتدائية إلى الإعدادية.