جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لموظفي الحكومة، ينتظر الموظفين الحكوميين في المملكة العربية السعودية مواعيد صرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو للعام الحالي 2022 ميلادي، بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك، وتم تقسيم رواتب الوزارات والهيئات على خمسة أيام خلال الاشهر الثلاثة القادمة، مع لااخذ بعين الاعتبار أعداد جميع العاملين في الوزارات والانتشار الجغرافي لهؤلاء العاملين والمديريات التابعة لها، ويتم صرف جمي الرواتب على الصراف الالي مع الاخذ باحتياطات الأمان والسلامة واخذ الاحتياطات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا، ومن خلال مقالنا الاتي سوف نضع لكم جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لموظفي الحكومة، تابعونا.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لموظفي الحكومة

أعلن رئيس قطا الحسابات والمديريات المالية في المملكة العربية السعودية طارق بسيوني عن وضع مواعيد صرف رواتب شهر يوليو للعام 2022، مع مراعاة عدد العاملين في كل محافظة وعدد المديريات التابعة لها والتقسيمات الإدارية الخاصة بكل منطقة، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين فى٣٣ وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم 26 يوليو المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 26و27و31 يوليو 2022.

مديريات الخدمات بمحافظات الجمهورية

هناك الكثير من المديرات المختصة بالخدمات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية التي تنتظر نزول موعد صرف رواتب شهر يوليو، وتلك المديريات هي كالتالي: الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الداخلية، الطرق والنقل، القوى العاملة والإسكان، المرافق، الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، أما عن الهيئات المستقلة والجهات، فهي: القضاء، النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وبعض الجهات الأخرى.