جدول نزول إيداع راتب الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa تعديل البيانات وتأكيد ارتباط تابعين

جدول موعد نزول وصرف وديعة راتب الضمان الاجتماعي المطور sso.hrsd.gov.sa وهو التاريخ الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والاستعلام عما إذا كان قد تم قبول الضمان الجديد. بعد الانتهاء من نزول عدة مدفوعات من الضمان الاجتماعي الجديد ، للمسجلين على الرابط للتقدم للاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي الجديدة (منصة الدعم والحماية الاجتماعية) ، يودع مستحقات المستحقين في حساباتهم المصرفية ، من تمت الموافقة على استحقاقهم لدفع الضمان وإعلان تاريخ الصرف والنسب وإيداع مدفوعات الضمان الاجتماعي التالية تدريجياً على دفعات.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر حسب دخل الأسرة والحد الأقصى

ومن المتوقع أن يستغرق وقت كل دفعة من أسبوع إلى 10 أيام ، بحسب ما قال مصدر مسؤول. وبذلك يكون عدد الدفعات الشهرية التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 3 دفعات شهرية ، ومع الإعلان عن كل دفعة ستصل رسائل نصية على الهواتف من هم مسجلون سواء كان تسجيل جديد أو تحديث بيانات المستحقون السابقون لمعاش الضمان الاجتماعي القديم.

انتهت صلاحية جدول نزول وديعة راتب الضمان المطورة sso.hrsd.gov.sa تعديل البيانات

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الجديدة فور الانتهاء من التدقيق والمراجعة وفق الجدول الزمني الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب أن تشمل منصة الدعم والحماية الاجتماعية هؤلاء في الاستحقاق. أعددنا هذا التقرير الذي سنشرح فيه طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، وشروط الأهلية والأهلية لصرف معاش الضمان ، وجدول حد منع الاستفادة من صرف معاش الضمان المطور الجديد ، والفئات المستفيدة من النظام الأمني ​​الجديد.

الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

من بلغ سن الشيخوخة ذكرا كان أو أنثى.

من لا يتجاوز دخله وعائلته حد الحاجز.

مطلقة مع أطفالها.

الأرملة مع الأيتام.

عائلة مهجورة.

عائلة متميزة.

أسرة الغائب أو المفقود.

عائلة المدمن على المخدرات.

يجب أن نلاحظ ذلك لا يزال باب التقديم والتسجيل على رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد مفتوحًاوأعلنت الوزارة أن باب التسجيل سيبقى مفتوحا حتى أكتوبر المقبل 2022 لمن لم يتح له الوقت للتسجيل بعد ، حيث تسعى حكومة المملكة إلى إدراج نظام الضمان الاجتماعي الجديد لجميع المستفيدين الفعليين وهم الفئات الأولى تحت برعاية الحكومة لتوفير الحياة الكريمة لهم. من خلال صرف مبالغ الدعم التي سيتم اعتمادها لهم حسب عدد أفراد الأسرة ، وحسب دخل جميع أفراد الأسرة ، سيتم إعداد برامج تدريبية لصقل مهارات وقدرات تلك الأسر القادرة على العمل.

رابط تسجيل الدخول sso.hrsd.gov.sa وصول وطني لمطور الضمان الاجتماعي

تسجيل الدخول إلى رابط خدمة معاشات الضمان الاجتماعي على موقع وزارة الموارد البشرية.

بالضغط على بدء الخدمة.

سيتم فتح صفحة رابط الدخول من خلال بوابة الدخول الوطنية الموحدة.

كتابة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لحاملي بطاقات التنقل.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

في حالة عدم وجود حساب لديك ، يمكنك النقر فوق الرمز لإنشاء حساب جديد.

الأسر الأكثر احتياجاً من أهم أولويات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وبذلك أصبحنا على دراية بطريقة عمل وزارة الموارد البشرية والجداول الزمنية لإعلان المدفوعات من المستفيدين من الأمن بشكل تدريجي ، بحيث يستمر العاملون في الوزارة ليل نهار ويعملون على قدم وساق لدراسة ومراجعة طلباتهم. المسجلين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، حتى يتم إيداع معاش الضمان للجميع.

تاريخ صرف وإيداع مدفوعات معاش الضمان الاجتماعي

وبذلك يكون الضمان الاجتماعي الجديد والمتطور هو مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة ، والتي تتمثل أهدافها الأكثر أهمية في دعم الأسر الأكثر احتياجاً ، والفقراء ، والمطلقات الذين ليس لديهم معيل ، والأرامل الذين يدعمون الأيتام ، والفئات الأخرى المستهدفة بالضمان الجديد. النظام. في نظام الضمان الاجتماعي الجديد ، لا يقتصر الأمر على صرف وإيداع المعاش لهذه الأسر ، فمن أهداف النظام الجديد تحويل المجتمع السعودي من مجتمع محتاج إلى مجتمع منتج يكسب لقمة العيش. من جهودها ، من خلال إعداد برامج تدريبية تنتهي بالحصول على عمل يتناسب مع مهارات وقدرات أفراد الأسرة الذين سيتم إعدادهم بشكل جيد ، بما يتناسب مع الفرص المتاحة في سوق العمل.

حصر منع استحقاق الراتب التقاعدي 1443 حسب عدد افراد العائلة ودخل افرادها

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال في الشهر حد الضمان الاجتماعي بالريال في الشهر

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

sso.hrsd.gov.sa طريقة وشروط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أما عن طريقة إبلاغ المسجلين من المستفيدين بمدفوعات الضمان الاجتماعي المطورة ، فسيتم ذلك عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف المحمول الذي قاموا بتسجيله على منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، وستتضمن هذه الرسالة أهليتهم أو عدم الأهلية ، ويمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا لمن رُفضت أهليته ، وإذا تم رفض الطلب بسبب أخطاء في البيانات التي سجلها ، ولا تتطابق مع بياناته في قاعدة البيانات الحكومية ، فيمكنه إعادة تقديم طلب الأهلية مرة أخرى ، ويحب تسجيل البيانات بشكل صحيح حتى لا يتم رفض طلبه مرة أخرى ، ويتم تلخيص شروط التسجيل على النحو التالي:

المواطنين السعوديين وحاملي بطاقة التنقل فقط.

يستثنى من شرط الجنسية (غير السعودية متزوجة من سعودي – أرملة أو مطلقة غير سعودي ولديها أطفال سعوديون – غير سعودية مطلقة أو أرملة – أرامل وأيتام وذوي إعاقة لديهم بطاقة التنقل).

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

يستحق دعم الضمان إذا كان الدخل الشهري للفرد المستقل أو الأسرة لا يتجاوز الحد الأدنى المقرر لمعاش الضمان وهو 1100 ريال لفرد الأسرة و 550 ريال لكل فرد من أفرادها.

التزام المستحق تجاه أبنائه بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم ، ويوقف صرف المعاش إذا تم استبدال هذا الالتزام.

أفراد الأسرة المؤهلين ملزمون بالمشاركة في برامج التدريب المؤهلة للتوظيف.

يستثنى من الأهلية المقيمون في دور الإيواء والملاجئ التي ترعاها المملكة.

عدم امتلاك أراض وعقارات ذات قيمة عالية.

في حالة وجود أكثر من أسرة معيل واحد ، يحق لكل أسرة معاش تقاعدي مستقل.

الأسرة التي لديها أحد أفرادها في الخارج لغرض الدراسة مستثناة من شرط الإقامة.

خطوات تعديل التطبيق وتصحيح البيانات في حساب الضمان الاجتماعي المطوَّر

انتقل إلى رمز التذاكر في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة

انقر فوق إنشاء تذكرة جديدة.

اختر برنامج دعم مستفيد من الضمان الاجتماعي.

اختر إرسال الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “اعتمادًا على نوع الخطأ” أو “عدم إضافة عبارة محددة لم تدلي بها عند التسجيل في البداية”.

اكتب وصفًا للمشكلة التي تواجهها.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

سيظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة في غضون أيام.

إذا لم تستفد من الإجابة ، فقم بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة لمزيد من التوضيح.

تأكيد الارتباط التابع في نظام الأمان الجديد المطور

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية بعد الانتهاء من إعداد قوائم المستحقين للدفعة الجديدة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطورين الجدد ، بدأت بفحص ودراسة ومراجعة بيانات الدفعة الجديدة ، وذلك بهدف سرعة إنجاز مهمة فحص أهلية جميع المتقدمين للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور ، في مسعى الوزارة لتحديد أهلية كل من تقدم بطلبات للتسجيل في النظام المطور الجديد للضمان الاجتماعي.

معرفة حالة طلب الضمان الاجتماعي المطوَّر ونتيجة الاستحقاق كيف أعرف أنني مقبول

الفيديو السابق يشرح كيفية التعرف على حالة الطلب الذي قدمته على منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، في نظام الضمان الاجتماعي المطور. من خلال الخطوات التالية:

يزور اربط بحسابك على الضمان الاجتماعي المطور .

. اضغط على أيقونة الطلبات في أعلى الصفحة.

سيتم عرض طلبك.

انقر على صورة العين في أسفل يسار الصفحة.

يتم عرض تفاصيل طلبك ، بما في ذلك تاريخ تسجيل الطلب وحالة التطبيق.

وبذلك نكون قد جمعنا لكم في هذا التقرير الشامل والشامل كافة التفاصيل المتعلقة بالضمان الاجتماعي الجديد المطور ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة ، وقد أشرنا إلى توقعات الجدول الزمني للإفراج عن الراتب وصرفه. إيداع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المتقدم ، وطريقة تقديم طلب الاستحقاق على رابط الدخول sso.hrsd. gov.sa الضمان الاجتماعي المطوَّر على حساب المستفيد على الوصول الوطني الموحد.