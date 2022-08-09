جدول هدافي الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على المقاصة

“كورة 365” يقدم لكم جدول أفضل الهدافين في الدوري المصري، بعد فوز الزمالك على مصر بخمسة نظيفة، في الجولة 30.

أفضل هدافي الدوري المصري الممتاز

1- أحمد سيد زيزو ​​، الزمالك 19 هدفاً.

2- جون إيبوكا، إنبي 13 هدفاً

.

3- مابولولو (اتحاد الاسكندرية) – مروان حمدي (سموحة) برصيد 12 هدفا.

4- مصطفى شلبى – إنبي 10 أهداف.

5- أشرف بن شرقي (الزمالك) – شادي حسين (كليوباترا) – أحمد رفعت (المستقبل) – عبد الكبير الوادي (سموحة) محمد هلال (البنك الأهلي) 9 أهداف.

6- علي معلول، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، أحمد عاطف (المستقبل)، خالد قمر (الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي) برصيد 8 أهداف.