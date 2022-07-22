جدول هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

يعرض “كورة 365” جدول أفضل الهدافين في الدوري المصري بعد اختتام المباريات يوم الجمعة من الجولة 26.

وتغلب فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره المصري البورسعيدي بأربعة أهداف لواحد في الجولة 26.

وخسر فريق غزل المحلة أمام فريق المقاولون العرب بهدف دون رد في نفس الجولة.

جدول هدافي الدوري المصري

يتصدر أحمد سيد زيزو ​​لاعب الزمالك صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفا، مثله مثل مروان حمدي لاعب سموحة.

1- أحمد سيد زيزو ​​(الزمالك) مروان حمدي (سموحة) 12 هدفا.

2- مابولولو (اتحاد الإسكندرية) وجون إيبوكا (إنبي) بـ10 أهداف.

3- عبد الكبير الوادي (سموحة)، أشرف بن شرقي (الزمالك) 9 أهداف.

4- محمد مجدي عفشة (الأهلي)، أحمد رفعت (المستقبل)، خالد قمر (الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي)، مصطفى شلبي (إنبي) بثمانية أهداف.

5- علي معلول ومحمد شريف (الأهلي) ومحمد هلال (البنك الأهلي) وشادي حسين (سيراميكا) برصيد 7 أهداف.

السيراميك يتفوق على المصري بأربعة

وتغلب فريق الخزف على نظيره المصري البورسعيد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 26 من منافسات الدوري.

افتتح أوستن أموتو أهداف المصري في الدقيقة السادسة، ثم سجل شادي حسين هدف التعادل في الدقيقة 42 لسيراميكا كليوباترا.

وأضاف أبو سليمة الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل أوستن أموتو الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 53 فيما اختتم محمد عبد اللطيف الأهداف في الدقيقة 73.

وارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد سيراميكا عند 32 نقطة في المركز التاسع.

هزم المقاولون العرب غزل المحلة

انتصر فريق المقاولون العرب على نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في الجولة 26 من الجولة 25 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بفوز المقاولون العرب بهدف قاتل، حيث شهدت المباراة العديد من المحاولات الهجومية من قبل الفريقين.

فشل فريقا غزل المحلة وعرب المقاولون في الاستفادة من الفرص المتاحة لهما، فانتزع كل فريق نقطة.

وتلقى بازوكة لاعب غزل المحلة بطاقة حمراء وطرد من المباراة في الدقيقة 89.

نجح المقاولون العرب في انتزاع هدف الفوز منه في الدقيقة 90 + 11 عبر فاروقة نور الدين.

توقف رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول الدوري، فيما ارتفع رصيد المقاولين إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر.