جدول وموعد مباريات الأهلي بالدوري في شهر أغسطس

ويلعب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم 9 مباريات نارية خلال شهر أغسطس منها 8 مباريات بالدوري المصري ومباراة واحدة في كأس مصر.

ويسعى الأهلي خلال شهر أغسطس إلى استعادة مستواه المعتاد والعودة إلى الانتصارات ومحاولة الاقتراب من الزمالك متصدر الدوري الممتاز.

فيما يلي نستعرض تاريخ ووقت مباريات الأهلي في أغسطس

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مباريات الأهلي في أغسطس

الثلاثاء 2 أغسطس

الاهلي vs فاركو .. 9 مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الاهلي والسلام.

السبت 6 أغسطس

اتحاد الاسكندرية ضد الاهلي .. 9 مساءا بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب.

الأربعاء 10 أغسطس

الاهلي vs المصري البورسعيدي .. 900 بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب.

الأحد 14 أغسطس

الاهلي vs الاسماعيلي .. 900 بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب.

السبت 20 أغسطس

ايسترن كومباني ضد الاهلي .. 9 مساءا بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب.

الثلاثاء 23 أغسطس

الاهلي vs انبي .. على استاد السلام.

الجمعة 26 أغسطس

طليعة الجيش ضد الاهلي .. على استاد الكلية الحربية.

الاثنين 29 أغسطس

الاهلي مقابل سيراميكا كليوباترا .. على استاد السلام.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

ويلعب الأهلي مع فاركو والمصري البورسعيدي والاتحاد الاسكندرية والإسماعيلي.

ثم سيلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني وإنبي وطلاء الجيش وسيراميكا كليوباترا.

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