جدول وموعد مباريات الزمالك في الدوري خلال شهر أغسطس

ويلعب الزمالك 8 مباريات مثيرة خلال شهر أغسطس، بين الاستقرار على لقب الدوري المصري الممتاز والمنافسة على لقب كأس مصر.

يفتتح الزمالك مبارياته في أغسطس بمواجهة رفيعة المستوى أمام نظيره بيراميدز، في مباراة ستقطع شوطا طويلا في تشكيل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نعرض لكم أدناه تاريخ ووقت مباريات الزمالك خلال شهر أغسطس

مباريات الزمالك في أغسطس

الاثنين 1 أغسطس 2022

الزمالك ضد بيراميدز الساعة 900 مساء بتوقيت القاهرة.

الجمعة 5 أغسطس 2022

مباراة الجونة والزمالك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

الاثنين 8 أغسطس 2022

الزمالك ضد مصر المقاصة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

الاثنين 15 أغسطس

الزمالك ضد الإسماعيلي الساعة الثامنة ليلاً، ماتت القاهرة.

الجمعة 19 أغسطس 2022

فاركو ضد الزمالك في السادسة والنصف في القاهرة.

الثلاثاء 23 أغسطس 2022

الزمالك ضد الاتحاد الاسكندريه الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

الجمعة 26 أغسطس 2022

المصري مقابل الزمالك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

الاثنين 29 أغسطس 2022

الزمالك ضد إيسترن كومباني الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

الزمالك يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة، وفاز في 20 مباراة، وتعادل 3 مباريات وخسر 4 مباريات.

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