جدول يبين نسبة السكر في المواد الغذائية، تعتبر الكربوهيدرات من ابرز المجموعة المغذيات الواسعة الثلاثة، والتي تحتوي على الدّهون، والبروتينات أيضاً، إذ تُشكل جزءاً ضروريا في النظام الغذائي الموجودة في الاغذية، ونادراً ما يحتوي قسم من الأقسام على مادة غذائية واحدة فقط.

جدول يوضح نسبة السكر في الغذاء

السكر بشكل عام هو نوع من الكربوهيدرات الطبيعية للإنسان، ومن الضروري الحصول عليه من أجل تزويده بالطاقة التي يحتاجها يومياً للعمل على أداء الأنشطة الحياتية بشكل جيد، ولكن يجب تحديد النسبة المطلوبة لأن فائضها يساهم إلى زيادة السعرات الحرارية المستهلكة وقد تتسبب في أمراض مختلفة، لذلك من خلال ما يلي نوضح جدول يوضح نسبة السكر في المواد الغذائية

مؤشر نسبة السكر في الدم العنصر 50 أرز بسمتي 50 أرز كامل 46 بطاطا حلوة 70 الذرة الصفراء 70 أرز سريع الطهي 15 خضروات خضراء 28 حمص 45 معكرونة مطبوخة كاملة 40-50 الخبز الكامل 35 أرز غير مكرر 70 خبز ابيض 65 بطاطا مسلوقة 30 الفاصوليا البيضاء أو الحمراء 45 باستا نصف مطبوخة 22-30 عدس 80-95 بطاطا مقلية

مخاطر ارتفاع السكر في الدم

يُطلق على السكر اسم السم الأبيض لما يسببه من أضرار ومضاعفات جسيمة للشخص المصاب به، مما جعل الكثير من الناس مهتمين بمعرفة نسبة السكر في المواد الغذائية المختلفة، ومخاطر ارتفاع السكر على النحو التالي

يسبب مرض السكري العديد من المضاعفات الخطيرة في الكلى، مثل الفشل الكلوي أو تلف الكلى.

بالإضافة إلى أنه يسبب مشاكل في القلب، مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين.

كما أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى سكتات دماغية قد تنهي حياة الشخص المصاب.

تعد مشاكل المفاصل والعظام من أكثر الأسباب شيوعًا لمرض السكري.

كما أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤثر بشكل سيء على الجلد ويجعله شاحبًا.

مشاكل القدم وضعف تدفق الدم.

التهابات الجلد والقروح.

بعض الالتهابات في اللثة.

ضرر على صحة الأسنان.

ازدواج الرؤية وعيون ضبابية.

تلف الأوعية الدموية في العين، مما يؤدي إلى فقدان البصر.

تعد البثور والحروق من أكثر الأشياء التي يسببها السكر للإنسان شيوعًا.

محتوى السكر في الفواكه المختلفة

بعد أن تمكنا من ذكر جدول يوضح نسبة السكر في المواد الغذائية، سنذكر نسبة السكر في الفاكهة، والجدير بالذكر أن ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم يؤدي إلى العديد من المشاكل، لذلك من الضروري حساب النسب نسبة السكر في المواد الغذائية لتقليل مخاطر ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، ومحتوى السكر في الفاكهة على النحو التالي

الأناناس فاكهة مهمة تعزز صحة الإنسان. كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين B6 و B1، ومحتوى السكر في الأناناس هو 8.2 جرام من السكر لكل 100 جرام من الأناناس.

تعتبر الفراولة مصدرًا طبيعيًا لفيتامين C، وتحتوي الفراولة على 3.8 جرام من السكر لكل 100 جرام من الفراولة، وهذه النسبة منخفضة.

يعتبر المشمش من المصادر الغنية بالألياف، ولكنه منخفض السعرات الحرارية ولا يتوفر إلا في فترات قصيرة من العام، ومحتوى السكر فيه 6.6 جرام.

يعتقد الكثير من الناس أن البطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يحتوي البطيخ على 5 جرامات فقط من السكر لكل 100 جرام من البطيخ.

تحتوي المانجو على نسبة كبيرة من السكريات، وهي فاكهة ممنوعة لمرضى السكر، وتقدر نسبة السكر في المانجو بـ 12.1 جرامًا من السكر لكل 100 جرام من المانجو.

كما أن العنب من الفواكه التي تحتوي على نسب عالية من السكر، بالإضافة إلى أنه يمنع تناولها لمرضى السكر. محتوى السكر في العنب هو 15 جرامًا من السكر لكل 100 جرام من العنب.

الكرز هو فاكهة يتم تناولها في الصيف، ويحتوي الكرز على نسبة عالية من السكريات التي تضفي عليه طعمًا حلوًا، وتوفر هذه النسبة 10.9 جرامًا من السكر، لكل 100 جرام من الكرز.

يعتبر التفاح من الأطعمة المشبعة، بالإضافة إلى احتوائه على 10.4 جرام من السكر لكل 100 جرام من التفاح.

تحتوي الكمثرى على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي يحتاجه الجسم، وتحتوي الكمثرى على نسبة سكر تبلغ 9.8 جرام لكل 100 جرام من الكمثرى.

الجريب فروت فاكهة حمضيات، وتحتوي على نسبة منخفضة من السكر تصل إلى 4.8 جرام من السكر لكل 100 جرام.

فاكهة البابايا منخفضة السعرات الحرارية، حيث تحتوي على 6.9 جرام من السكر لكل 100 جرام من الفاكهة.

يعد الخوخ من الفواكه الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين أ، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف، كما يحتوي الخوخ على 7.4 جرام من السكر لكل 100 جرام.

يعتبر الموز من أغنى الفواكه بالبوتاسيوم. كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات المختلفة. يحتوي الموز على 12.8 جرام من السكر لكل 100 جرام منه.

أسباب ارتفاع السكر في الدم

في ضوء الحديث عن طاولة توضح نسبة السكر في المواد الغذائية، يجدر ذكر الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، تجنباً لفعل ذلك، ومن أهم أسباب ارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي

القلق والتوتر والعصبية الزائدة من أكثر الأشياء التي تزيد نسبة السكر في الدم، وبالتالي العديد من المضاعفات الجسدية الخطيرة.

إذا تناول الشخص كمية كبيرة من الكربوهيدرات، فمن المرجح أن يصاب بمرض السكري.

إذا كان الشخص مصابًا بعدوى بكتيرية أو فطرية، فهذا من الأشياء التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يرتفع مستوى السكر في الدم إذا قام الشخص بالكثير من النشاط البدني، خاصة إذا كان الشخص يعاني من نقص الأنسولين في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الشخص مصابًا بالسكري بالفعل وأهمل تناول الأنسولين، فسيؤثر ذلك عليه كثيرًا، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى ذلك الشخص.

إن الاستمرار في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر سيؤثر على الشخص ويسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في إصابة الشخص بمرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الحمل من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل.

يمكن أن يؤثر تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات على صحة الإنسان، ومن الآثار الجانبية التي تسببها الكربوهيدرات ارتفاع نسبة السكر في الدم.

منع ارتفاع نسبة السكر في الدم

ذكرنا جدولاً يوضح نسبة السكر في المواد الغذائية، كما سنذكر بعض النصائح والتعليمات الوقائية التي من شأنها التقليل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذه النصائح هي كالتالي

اتبع نظامًا غذائيًا مناسبًا وصحيًا، مليئًا بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

قلل من تناول الكربوهيدرات التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بدرجة كبيرة.

اشرب الكثير من الماء.

الحفاظ على التمارين والأنشطة.

فالحفاظ على الوزن، على سبيل المثال، لأن زيادة الوزن والسمنة تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم.

الإقلاع عن التدخين أو شرب الكحوليات.

يساعد تناول الشاي أو القهوة كثيرًا على تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يجب متابعة قائمة المواد المتكونة التي تكون الملصقة على معلبات الأطعمة لمعرفة ما إذا كان يحتوي على انواع السكر المُضافة، إذ يوجد السكر بمجموعة كبيرة من أشكال، مثل المالتوز أو السكروز ومن الأسماء من نوع اخر مثل شراب الذرة عالي الفركتوز.