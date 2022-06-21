“جديد” نتائج الاعتراضات السادس الابتدائي 2022 epedu.gov.iq

في هذا المقال سنتعرف معكم على نتائج الاعتراضات على السادس الابتدائي 2022 والتي تقدم اليها مئات الطلاب من مختلف المحافظات العراقية وهذا املا في الحصول على درجات اضافية قد تساعدهم على النجاح حيث لا توجد نسب صغيرة إطلاقا في عدد الطلاب الذين أكملوا وفشلوا في نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 في عموم المحافظات العراقية ، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية الوصول إلى نتائج الاعتراضات إذا كنتم. التقديم لهم ، لذا تابعونا في السطور التالية.

الاعتراضات الأولية السادسة 2022

انتهت نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 في الظهور في جميع محافظات العراق قبل اسبوعين بالضبط ، وقد تابعت معكم هنا على موقع الثقافني بالنتائج ووجدنا ان نسب النجاح والفشل في جميع المحافظات متشابهة جدا بين الطلاب.

حيث تتراوح نسب النجاح في مختلف المحافظات العراقية بين ما يقارب 63 في المئة الى 78 في المئة وهذا بحسب ما لاحظناه في قوائم النتائج للطلاب والطالبات لكل محافظة وهي نسب نجاح مقبولة نوعا ما ولكن هذا يعني أن هناك المئات من الطلاب الذين رسبوا أو أكملوا الدورات ، ومنذ ذلك الحين بدأت في تقديم طلبات اعتراض من طلاب وطالبات.

نتائج الاعتراضات الابتدائية السادسة 2022

تم تقديم طلبات اعتراض للطلاب في مختلف المحافظات العراقية ، الأمر الذي يستغرق وقتًا حتى تظهر النتائج بشكل نهائي في جميع المدارس. بعد اعتراض الطالب تتم مراجعة أوراق امتحاناته وتدقيق درجاته وفي حال استحقاقه درجات ترفع له.

وبحسب تجربتنا فإن المدرسين مفيدون إلى حد ما مع الطلاب ، وكأن المراجع استطاعت أن تجد حتى نسبة صغيرة من الصحة في إجابة الطالب بمنحه نصف الدرجة مثلاً ، ووفقًا لما اتبعناه في نتيجة الاعتراضات العراقية في الفصول الدراسية الماضية ، هناك عدد لا بأس به من قبل الطلاب الحاصلين على درجاتهم بعد الاعتراض.

كيف تحصل على نتيجة الاعتراض؟

يمكنك الحصول على نتائج الاعتراض بالذهاب إلى المدرسة بشكل أساسي ، وقد ظهرت حتى الآن نتائج اعتراضات الكرخ الأولى. التعليم على النحو التالي:

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epidu.gov.iq.

ثم سيُطلب منك إدخال رمز التحقق وإدخاله والذهاب إلى الموقع.

ثم اضغط على اخبار الوزارة.

في حال إعلان المحافظة نتائج الاعتراضات تجدونها في هذه الصفحة.

ثم انقر على رابط محرك الأقراص للحصول على النتائج ، “إن وجدت”.

نتمنى في ثقافني لجميع الطلاب الراغبين في الحصول على درجات كافية لنجاحهم. حظا موفقا للجميع.