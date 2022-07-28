جراحة ناجحة لـ حسين الشحات في غضروف الركبة

خضع حسين الشحات لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لعملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة اليوم الخميس.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، للموقع الرسمي “حسين الشحات لاعب الفريق أجرى عملية جراحية للغضروف الداخلي لركبته اليوم بنجاح”.

وأشار إلى أن الشحات خضع لعملية جراحية في مستشفى أسباير في قطر تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس.

وكان الشحات قد وصل إلى الدوحة أمس، يرافقه الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الطاقم الطبي لفريق كرة القدم.

وخضع الشحات لجميع الفحوصات الطبية قبل الجراحة يوم الخميس.

أصيب حسين الشحات بتمزق كامل في غضروف ركبته، بسبب تأجيل مباراة الجونة في اليوم التاسع من مسابقة الدوري التي أقيمت يوم 5 يوليو الجاري.

وفي المباراة المقبلة، سيواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس نظيره المقاولون العرب بقيادة محمد عودة في مسابقة الدوري المصري.

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو الساعة 900 في القاهرة والساعة 1000 في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.