جربيها ومش هتندمي.. اسهل طريقة لتنظيف الكرشة بدون مجهُود بسرعة الصاروخ وجعلها ناصعة البياض

أسهل طريقة لتنظيف الذرة، مع اقتراب عيد الأضحى، يزداد البحث عن أسهل طريقة لتنظيف الذرة من قبل ربات البيوت، حيث أن الذرة من الأطعمة المفضلة لدى المصريين، كَمْا أن تنظيف المسامير صعب للغاية على ربات البيوت خاصة لمن بدأوا فِيْ عالم الطهِيْ، حيث أن تنظيف المسامير يستغرق الكثير من الوقت والجهد، على الرغم من وجود مكونات رخيصة فِيْ المطبخ تساعدك على تنظيفه وتركه أكثر بياضًا فِيْ وقت قياسي، لذلك سنقوم تعطيك طريقة سهلة لتنظيف مسامير القدم بسرعة من خلال الأسطر التالية.

أسهل طريقة لتنظيف الأمعاء

أسهل طريقة لتنظيف الكالو هِيْ طريقة الشيف الشربيني، حيث أنها تعتمد على الماء فقط دون إضافة أي مكونات أخرى، فقط اتبع الخطوات التالية

فِيْ وعاء عميق، نضع الذرة ونضعها تحت الماء الجاري لمدة 10 دقائق حتى يتم إزالة كل الشوائب من الذرة.

ضعي قدرًا عميقًا مملوءًا بالماء على النار، وبعد أن يغلي، أطفئي النار.

ضعي الكرشة فِيْ الماء المغلي لمدة 5 دقائق مع التحريك باستمرار.

قم بإزالة الغلاف من الماء وإزالة الزغب من الغلاف بسكين غير حاد.

كيفِيْة تنظيف الكالو بملح الليمون

يمكنك أيضًا تنظيف الكالو بملح الليمون المتوفر فِيْ الأسواق فِيْ مصانع العطور بسعر مناسب، باتباع الخطوات التالية

ضعي الكرشة تحت الماء الجاري لمدة 10 دقائق، ثم صفِيْها جيدًا.

أضف ملح الليمون إلى الغلاف مع التحريك واتركه لمدة ساعة كاملة.

قم بإزالة الطبقة السطحية من الذرة وغسلها تحت الماء الجاري.

انقعي مسامير اللحم لمدة ربع ساعة فِيْ ملح الليمون، ثم أزيليها مرة أخرى وانتهِيْ من تنظيفها حتى يتحول لونها إلى اللون الأبيض.

اغسل الذرة بالملح والدقيق لمدة 10 دقائق، ثم انقعها بالخل والليمون والملح لإزالة أي رائحة.

اشطف الكرشة جيداً بالماء وحضرها.

كيفِيْة تنظيف مسامير الخميرة

يتم تنظيف مسامير الخميرة بخطوات بسيطة

فِيْ وعاء عميق، اخلطي 4 ملاعق كبيرة من الملح مع عصير الليمون ونصف كوب من الخل

ضعي الكرشة فِيْ هذا الخليط لمدة ساعتين، ثم اشطفِيْها جيدًا وضعيها فِيْ خليط الماء والخميرة.

اشطفِيْه بالماء، ثم أعديه إلى خليط الخميرة، كرري العملية.

نضع الكرشة فِيْ قدر مملوءة بالماء، اشعل النار واتركها حتى الغليان.

أضيفِيْ أوراق الغار، فصوص الثوم، الكَمْون والزنجبيل.

أخرج الكرشة من الماء المغلي واشطفها.

كيفِيْة تنظيف النسيج باستخدام الأسبرين

يمكنك أيضًا تنظيف النسيج باستخدام الأسبرين