جرثومة المعدة

هي بكتيريا حلزونية الشكل تعيش وتتكاثر في بطانة المعدة، وهي سبب للعديد من أمراض المعدة، بما في ذلك القرحة، لأن وجود الجرثومة هو أحد أسباب القرحة وليس العكس. يبقى الشخص مصابًا ما لم يعالج.

اسماء اخرى

هيليكوباكتر بيلوري – هيليكوباكتر بيلوري – هيليكوباكتر بيلوري.

يمكن أن تسبب هذه الحالة

ضباب دماغي وعقلي، إرهاق، التهاب معدة، تقرحات، آلام بطنية، قصور في الناقل العصبي والحالات العصبية التي يسببها، نقص المعادن وخاصة الحديد وانتفاخ البطن ودم في البراز

التوصيات

1. بكتيريا حمض اللاكتيك (خضروات مخللة، شاي كومبوتشا

2. السلفورافان (موجود في الخضروات الصليبية، وخاصة براعم البروكلي)

3. المصطكي اليوناني

4. الملبنة GG

5. الثوم والبصل

6. الفجل