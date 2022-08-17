جرجس جبارة أتمنى التخلص من هذه العادة السلبية.. وأخاف من المجهُول

كشف الفنان السوري جرجس جبارة، عَنّْ معاناته من الفوضى الداخلية، ويأمل فِيْ التخلص من هذه العادة السيئة، وكذلك اللجوء إلَّى شخص آخر عَنّْدما يتسبب له أحد فِيْ الألم، ويعتبرها من صفاته الشخصية الصعبة.

وأضاف جبارة أن حكَمْته فِيْ الحياة هِيْ “الحذر من الخيانة”. كَمْا أنه يحب السفر ويعتبره نوعًا من الاستكشاف.

أكد الفنان أنه لا يحب الاعتذار ؛ لهذا السبب، يحاول قدر المستطاع عدم ارتكاب خطأ مع أي شخص لتجنب الاعتذار، ويريد من يعتبرونه قد أخطأ فِيْ حقه فِيْ مواجهته.

وأوضح أن لكل إنسان أسراره، ويعتبرها مشاعر أكثر من أسرار، تأتي من الشخص ولا يمكن كشفها جهرًا.

أما عَنّْ علاقتها بالموضة ؛ وأكد الفنان جبارة أنه يعتبرها قضية تجارية ولا تبحث عَنّْها، وترتدي ما يجعله يشعر بالراحة.

وأضاف أنه يخشى المجهُول، وأفضل ذكرياته هِيْ لقاء زوجته وولادة أطفاله وزواج ابنه، لكن الانفصال عَنّْ الأحباء وأفراد الأسرة ذكريات مؤلمة بالنسبة له.

كَمْا تحدث عَنّْ مشهد قدمه واحتفظ به فِيْ ذاكرته، مشهد زواج ابنته، حيث تسأل ابنته عَنّْ رأيها فِيْ فستان زفافها، وكانت هناك حالة ألم بين مرضها ومرضها والفرح. من حفل الزفاف، حيث كان رد فعلها مجرد لمحة وهِيْ تعزف على العود.

وفِيْ الختام، أشار الفنان السوري جرجس جبارة إلَّى أنه لولا تمثيله لكان يعمل فِيْ مجال التنقيب عَنّْ الآثار واستكشاف الحضارات.