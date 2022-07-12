جرجس جبارة “الفرسان الثلاثة” ظُلم.. ونجحت بـ”كسر عضم” لأنني كنت صادقا

أكد الفنان السوري جرجس جبارة، أن مسلسل “Three Caballeros” غير عادل من حيث البرنامج، حيث لم يكن جدول البرنامج مناسبًا لمشاهدة رمضان وتم بثه على قناة بوجود العديد من القنوات. تابعة للهِيْئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأضافت جبارة أن المسلسل روج له على أنه كوميدي، لكنه فِيْ الحَقيْقَة دراما اجتماعية، بما فِيْ ذلك المواقف الكوميدية، وهُو ما أثر عليه.

لم يخف الفنان سعادته بالعمل مع نجوم سوريين ناجحين، فمر وقت طويل قبل أن يلتقي بهم فِيْ مسلسل درامي. آمل أن تكون عروضك القادمة أكثر نجاحًا.

وفِيْ حوار مع العرب اليوم، أعرب جبارة عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ مسلسل “قصر أدهم”، موضحًا أنه منذ أن قرأ الشخصية على الورق أحبها وقدمها بأمانة، حتى وصلت إلَّى الجمهُور بطريقة أحبها. الجمهُور، وأصبح اتجاهًا على مواقع التواصل الاجتماعي رغم ضآلة مساحة الدور الذي يعتبره غير مهم. ورأى أن الشخصية جاءت أجمل للناس لأنه كان صادقًا معها.

وعَنّْ لهجة “الساحل السوري” التي لعب فِيْها الشخصية، أوضح جرجس جبارة أن شخصيته مكتوبة بهذه اللهجة وأن على الممثل أن يفسرها بشكل صحيح، بحسب المخرج.

ولفتت إلَّى أن اللهجة الساحلية جميلة وريفِيْة وحضرية، واستطاعت أن تحقق النجاح فِيْ مسلسل “ضياء ضياء”، حيث كان إيقاعها جميلاً جداً وكانت من بطلات المسلسل، ومن المعتقد أن اللهجة التي قدمت بها الورقة هِيْ التي أعطت الورقة مزيدًا من الأناقة والجمال.