جرجس جبارة يكشف ملامح شخصيته فِيْ أول بطولة له بـ “قرار وزير”

كشف الفنان السوري جرجس جبارة، عَنّْ سمات شخصيته فِيْ مسلسل “قرار وزير” تأليف وإخراج طارق سواح، وإنتاج شركة قبند ميديا ​​، التي تجري حاليا عملية تصوير.

وأوضح جبارة أنه لا يغري بالبطولة المطلقة، بل بالدور، بحالاته الدرامية، حتى لو كانت مساحتها صغيرة، لأن المساحة الكبيرة للدور تعتبرها متعبة فِيْ بعض الأوقات.

وأضاف أن “قرار الوزير” هُو العمل الأول الذي يلعب فِيْه دورًا رئيسيًا، يرافقه مجموعة من الأبطال والنجوم الذين يشاركون قصته وأحداثه.

وأكد أن جماليات الفكرة الدرامية التي عرضت فِيْ المسلسل جذبت له العمل، وهِيْ أنها تقع فِيْ بداية المسلسل عَنّْدما يستقيل “الوزير” الذي يلعب دوره الكبير، حتى يتمكن من أداء وظيفته. يظهر العمل كوزير فِيْ بعض المشاهد ثم يصبح الشخص العادي المحامي الناجح الذي يبحث عَنّْه هُو وعائلته، السبب الرئيسي فِيْ حثه “الوزير” على اتخاذ قرار الاستقالة، بالإضافة إلَّى وجوده. من العيوب فِيْ المجتمع، والتي تبدأ بالإدارات، وحتى فِيْ عائلته، والتي من خلالها بدأ فكرة الإصلاح وانطلق من عائلته، وهِيْ المجتمع الصغير، إلَّى المجتمع الأكبر، وهُو الحياة العامة.

ويسعى دائما لكشف الحقائق والتزوير والفساد بجميع أشكاله ومظاهره من خلال فتح الملفات والقضايا الخاطئة فِيْ المجتمع بكافة أشكاله، وفِيْ النهاية ترك للمواطنين سؤالهم هل “الوزير” سيفعل. تصل يديه. هدف أم لا