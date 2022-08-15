جرح العملية القيصرية يحرقني ما اعراض التهاب جرح العملية القيصرية ، قد تسائل العديد من النساء والفتيات حول التعرف على الولادة القيصرية ، كونه هنالك كثير من النساء قد تعرضن الى إحساس حارق في مكان الجرح الذي يتعلق بالعملية القيصرية ، ويرجع ذلك الحرقان الشديد نتيجة الالتهابات التي أصابت الجرح الذي يستمر مع بعض من النساء لأوقات طويلة تصل لأيام مما يمنع من تحرك المرأة أو التعامل بالطريقة الطبيعية لعدة أيام متتالية ، تابعوا معنا .

جرح العملية القيصرية

تعاني المرأة من التهاب شديد في جرح العملية القيصرية، مما يستدعي مراقبة هذا الجرح للسيطرة على أي تغيرات فيه، خاصة وأن إصابة الجرح قد تؤدي إلى ألم شديد لدى المرأة، بالإضافة إلى ذلك. للعديد من الأعراض الأخرى التي قد تحتاج إلى تدخل طبي سريع، وبشكل عام ينصح العديد من أطباء أمراض النساء بأن تأخذ النساء بعض العلاجات الطبية أو المسكنات للسيطرة على هذا الإحساس بالحرقان الشديد، والذي يصعب على العديد من النساء تحمله.

أسباب التهاب جرح العملية القيصرية

هناك العديد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى خطر الإصابة بعدوى جرح العملية القيصرية ؛ نتيجة لذلك، تعاني المرأة من مضاعفات كثيرة، ومن هذه الأسباب ما يلي

الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ومنها مرض السكري مع ضعف جهاز المناعة ومن ثم عدم القدرة على قتل البكتيريا الضارة.

نمو البكتيريا والفيروسات الضارة في مكان الجرح نتيجة عدم اهتمام المرأة بنظافتها الشخصية.

عدم اهتمام المرأة باستخدام المضادات الحيوية الخاصة بها أو المسكنات الطبية، بالإضافة إلى عدم وضع الكريمات الطبية التي يؤكدها الطبيب.

التواجد الدائم في الأماكن غير النظيفة والاتصال الوثيق بالمصابين أو البكتيريا الضارة.

عدم الاهتمام بتعقيم الجرح وتنظيفه بشكل دوري ومستمر.

عدم اهتمام الطبيب بتعقيم الجرح قبل بدء العملية وبعدها.

ما هي أعراض الإصابة بعدوى جرح العملية القيصرية

يعد التهاب الجرح الناتج عن الولادة القيصرية مشكلة شائعة تصيب الكثير من النساء، وقد تسبب العديد من المضاعفات، وتتضح هذه الأعراض فيما يلي

ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم مصحوب بحمى شديدة تخرج من موضع الجرح.

تخرج إفرازات مزعجة من مكان الجرح، خاصة أثناء تنظيف الجرح، ويستمر هذا لعدة أيام.

نزيف حاد ويتطلب تدخل طبي فوري.

ألم شديد في أسفل البطن يستمر لعدة أيام بعد الجراحة القيصرية.

الشعور بألم شديد وحرقان عند التبول.

نزول قطرات من الدم أثناء التبول.

إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة يصعب تحملها.

احمرار شديد في موضع الجرح مع انتفاخ لفترة طويلة من الزمن.

قشعريرة شديدة تصيب جميع أجزاء الجسم.

طرق تشخيص جرح الولادة القيصرية

يحتاج جرح العملية القيصرية إلى طرق التشخيص الطبي الصحيحة، وذلك للتغلب على أعراضه المزعجة والتخلص منها نهائياً. هذه الطرق هي كما يلي

فحص الجرح من الخارج، أي دون إزالة الخيوط الموجودة فيه، لملاحظة الاحمرار أو الانتفاخ عليه.

إغلاق وفحص الجرح والغرز الموجودة فيه ؛ ثم يتم إزالة القيح الموجود فيه من خلال المحقنة الطبية المخصصة لذلك.

ة طرق العناية بالجروح مع أخصائي ؛ ومن ثم التعرف على نوع التهيج الموجود فيه للسيطرة على العدوى أو البكتيريا الضارة التي أثرت على الجرح سلبًا.

إرسال عينة من دم المرأة وبولها إلى المعمل لفحصها، خاصة عند استمرار العدوى لفترة طويلة.

نصائح للعناية بجرح العملية القيصرية

تحتاج المرأة إلى الالتزام بمجموعة من النصائح الطبية، وذلك لمنع إصابة جرح العملية القيصرية بالعدوى، وكل هذه النصائح واضحة كالآتي

التعقيم المستمر للجرح خاصة قبل الفتح.

يجب تجفيف الجرح باستمرار.

التواجد الدائم في بيئة نظيفة ومعقمة وخالية تمامًا من البكتيريا أو الفطريات الضارة.

الإفراط في تناول أغذية صحية غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها الأم خاصة خلال هذه الفترة.

تناول المسكنات الطبية والمضادات الحيوية التي أكدها الطبيب المعالج وذلك لتسريع التئام الجرح.

وضع الكريمات الطبية التي يصفها الطبيب على الجرح للسيطرة على التورم أو الالتهابات الشديدة التي قد تؤثر عليه بشكل سلبي.

طرق علاج عدوى جرح العملية القيصرية

ينصح العديد من الأطباء المختصين بأهمية أخذ بعض العلاجات الطبية، وذلك لمعالجة مشكلة التهاب جرح العملية القيصرية، وتتمثل طرق العلاج التالية في الآتي

تناول المضادات الحيوية التي تساعد على قتل البكتيريا والفطريات الضارة من الجسم.

تناول المسكنات الطبية والعلاجات الخافضة للحرارة للتخلص من الأعراض المزعجة التي تصيب المرأة بعد الإصابة بالجرح.

ضع الكريمات الطبية التي أكدها الطبيب المعالج والتي من الممكن أن تخفف من انتفاخ الجرح واحمراره.

في بعض الأحيان قد يلجأ الطبيب إلى فتح الجرح وتعقيمه من الداخل للسيطرة على هذه المضاعفات الخطيرة.

تجربتي مع عدوى جرح العملية القيصرية

عانت الكثير من النساء من مشكلة التهاب واحمرار جرح العملية القيصرية مما أثر عليهن بشكل سلبي. تتضح كل هذه التجارب في ما يلي

أكدت امرأة كانت تعاني من إفرازات زائدة من مكان العملية القيصرية أنها تعاني من إفرازات مفرطة ؛ لذلك نصحها الطبيب بتنظيف الجرح باستمرار أثناء تناول المضادات الحيوية.

وذكرت امرأة أخرى أنها كانت تعاني من إحساس حارق شديد في موقع العملية القيصرية، لكنها تخلصت من هذه المشكلة بعد استخدام الكريمات الطبية مع تجنب أماكن البكتيريا والفطريات.

وأكدت أخرى أن الأخصائي نصحها باتباع نظام غذائي صحي مع المسكنات الطبية اللازمة، من أجل علاج مشكلة احمرار والتهاب العملية القيصرية التي كانت تعاني منها منذ فترة طويلة.

جرح العملية القيصرية يحرقني ما اعراض التهاب جرح العملية القيصرية في الأيام الأولى من الولادة، مما يستدعي مراقبة هذا الجرح للسيطرة على أي تغيرات فيه، خاصة وأن إصابة الجرح قد تؤدي إلى ألم شديد لدى المرأة .