“جرس إنذار”.. النصر مقبل على كارثة مالية لم تحدث طوال تاريخه

وجه الإعلامي الرياضي عيسى الرقي إشارة إنذار إلَّى مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، عَنّْ كارثة مالية لم تحدث فِيْ تاريخ النادي بأكَمْله.

كتب عيسى الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، يوم الاثنين “النصر على وشك كارثة مالية لم تحدث من قبل طوال تاريخه”.

وفِيْ السطور التالية توضح “السعودية الرياضية” العقوبات الاقتصادية على نادي النصر والتي قد تهدد مسيرته.

تواجه إدارة نادي النصر 3 عقوبات مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، تتعلق بـ “البرتغالي روي فِيْتوريا المدرب السابق ومساعده، ووكيل المحترف البرازيلي جوليانو دي باولا”.

أصدرت محكَمْة التحكيم الدولية للرياضة (كاس) حكَمْا نهائيا بمنع نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد لمدة 3 فترات حتى استكَمْال مبالغ مساعد المدرب البالغة 258.576 يورو “رواتب بأثر رجعي” و 600 ألف يورو للإنهاء. . من العقد و 20 ألف فرنك سويسري.

من ناحية أخرى، استأنف البرتغالي روي فِيْتوريا أمام محكَمْة التحكيم الدولية للرياضة بعد قرار غرفة تسوية المنازعات “الفِيْفا”، التي قضت بأنه حصل على 4 ملايين يورو فقط، بينما يطالب حاليًا بقيمة الشرط الجزائي. وهُو 60 مليون ريال.

فِيْ الوقت نفسه، استأنفت إدارة النصر قرار لجنة الانضباط فِيْ الفِيْفا، والتي تجبر النادي على دفع أكثر من مليون ريال (حوالي 275 ألف يورو) للبرازيلي مارسيلو موراتي وكيل مواطنه جوليانو دي بالا. .