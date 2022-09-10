جروح الُغُزو الروسي ستستمر أجيالاً.. فاتورة باهظة لإعادة إعمار أوكرانيا

أظهر تقرير صادر عَنّْ البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية أن الُغُزو الروسي تسبب فِيْ أضرار مباشرة بأكثر من 97 مليار دولار لأوكرانيا اعتبارًا من 1 يونيو، لكن إعادة إعمار البلاد قد تكلف ما يقرب من 350 مليار دولار.

وقال التقرير إن أوكرانيا تكبدت خسائر بقيمة 252 مليار دولار من الاضطرابات فِيْ التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عَنّْ النفقات الإضافِيْة المرتبطة بالحرب، فِيْ حين من المتوقع أن يؤدي نزوح ثلث الأوكرانيين إلَّى رفع معدل الفقر إلَّى 21٪ من 2٪ فقط قبل ذلك. الحرب.

بشكل عام، قدر التقرير أن الاحتياجات ستصل إلَّى 349 مليار دولار، أو حوالي 1.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 200 مليار دولار، فِيْ عام 2022.

من هذا المبلغ، هناك حاجة إلَّى 105 مليارات دولار على المدى القصير لمعالجة الأولويات العاجلة، مثل إعادة بناء الآلاف من المدارس المتضررة أو المدمرة وأكثر من 500 مستشفى. من الضروري أيضًا الاستعداد لفصل الشتاء القادم، والذي قد يكون قاسيًا، من خلال إصلاح المنازل وإعادة التسخين وشراء الغاز.

وأشار التقرير إلَّى أن جميع الأرقام أولية ومن المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.

وأضاف أن “تأثير الُغُزو سيظل محسوسًا لأجيال، مع نزوح الأسر وتفككها، وتعطيل التنمية البشرية، وتدمير التراث الثقافِيْ الأصيل، وعكس مسار الاقتصاد الإيجابي والفقر”.

وقالت أروب بانيرجي، المديرة الإقليمية لأوروبا الشرقية بالبنك الدولي، إن النتائج تستند إلَّى منهجية “قوية للغاية” مقبولة دوليًا ويجب أن تدعم مؤتمر التعافِيْ لمجموعة السبع الذي سيعقد فِيْ برلين فِيْ 25 أكتوبر.

قال أوليغ أوستينكو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بحاجة إلَّى التزامات من الدول المانحة بأنها ستواصل تقديم تمويل بقيمة 5 مليارات دولار شهريًا للعام المقبل.

وشدد بانيرجي على أن أوكرانيا ستحتاج إلَّى دعم خارجي حتى عام 2023، ما لم يكن هناك بعض “التغيير الجذري فِيْ مسار الحرب”.

وقال إن أداء الاقتصاد “أفضل قليلاً” مما كان يُخشى، ويُنظر إلَّى الناتج المحلي الإجمالي الآن يتقلص بنسبة 30-35٪ فِيْ عام 2022 بدلاً من توقع انكَمْاش بنسبة 45٪ فِيْ البداية.

وأضاف المدير الإقليمي لأوروبا الشرقية بالبنك الدولي أن التقرير أخذ فِيْ الاعتبار الاستثمارات اللازمة “لإعادة البناء بشكل أفضل” ومساعدة أوكرانيا على تحديث بنيتها التحتية التي تعود إلَّى الحقبة السوفِيْتية.

وحذر من أن وتيرة إعادة الإعمار ستعتمد إلَّى حد كبير على مسار الحرب، وقدرة القطاعين العام والخاص فِيْ أوكرانيا على استيعاب التمويل.

وقال “إذا فكرت فِيْ التكلفة الهائلة للإسكان، فإن هذا فِيْ الواقع سوف يستغرق سنوات عديدة، بشكل واقعي، لإعادة البناء والإصلاح”.