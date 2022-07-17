جروح خطيرة وراء وفاة إيفانا ترمب وليس جلطة.. إليكَمْ التفاصيل

كشفت تقارير إعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، عَنّْ السبب الحقيقي وراء رحيل إيفانا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أكد تقرير صادر عَنّْ كبير الفاحصين الطبيين فِيْ مدينة نيويورك أن إيفانا ترامب توفِيْت متأثرة بجروح خطيرة فِيْ جذعها من كدمات ناجمة عَنّْ ضربة عرضية فِيْ ساقها.

وأضاف التقرير أن طريقة الوفاة صنفت على أنها حادث، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

تم العثور على إيفانا فاقدة للوعي على درج بمنزلها فِيْ East 64th Street بالقرب من سنترال بارك بعد أن تلقت الشرطة مكالمة طوارئ فِيْ الساعة 1240 مساءً الخميس، وتم إعلان وفاتها لاحقًا فِيْ مكان الحادث، وفقًا لاثنين من ضباط إنفاذ القانون المطلعين على الأمر. حدث.

بينما بدأ محققو شرطة نيويورك فِيْ التحقيق فِيْ الأمر، لم يجدوا أي علامات على الدخول القسري أو علامات واضحة على الصدمة تشير إلَّى الجنوح.

لم يذكر بيان عائلة إيفانا ولا منشور ترامب سبب وفاتها، لكن صحيفة نيويورك بوست، نقلاً عَنّْ مصادر إنفاذ القانون، قالت فِيْ تصريحات افتتاحية فِيْ ذلك الوقت إن إيفانا أصيبت بنوبة قلبية فِيْ شقتها فِيْ مانهاتن، وتوفِيْت. المسعفِيْن. يوم الخميس.

جدير بالذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت أن واحدًا من كل 4 أمريكيين فوق سن 65 عامًا يغادر كل عام بسبب السقوط.

كَمْا كشفت أن السقوط هُو السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالإصابات فِيْ هذه الفئة العمرية، حيث تحدث بمعدل 64 حالة وفاة لكل 100 ألف مسن.

أعلنت عائلة ترامب، الخميس، وفاة إيفانا البالغة من العمر 73 عامًا، والدة إيفانكا وإريك ودونالد جونيور، فِيْ منزلها فِيْ مانهاتن.

نعى زوجها السابق، الرئيس السابق، فِيْ منشور له على موقع Truth Social، قائلاً “أشعر بالحزن الشديد لإبلاغ كل من أحبها، وهناك الكثير، بأن إيفانا ترامب توفِيْت فِيْ منزلها فِيْ نيويورك. مدينة “، معربًا عَنّْ حزنه وحزن أبنائه على وفاته.

وقالت عائلة ترامب فِيْ بيان “كانت والدتنا امرأة رائعة قوة تجارية، ورياضية من الطراز العالمي، وجميلة متألقة، وأم وصديقة محبة”.