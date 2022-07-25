جريشة الأهلي له ركلة جزاء غير محتسبة

علق الحكم الدولي السابق، جهاد جريشة، على قضايا التحكيم في مباراة الفريق الأولى لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الجونة.

نتيجة مباراة الاهلي والجونة

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بنظيره الجونة، مساء أمس الأحد، في اليوم السادس والعشرين من منافسات الدوري.

وأقيمت المباراة على ملعب الأهلي وي السلام، واستطاع العبقري الأحمر الفوز بهدفين دون مقابل.

ترتيب الدوري

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري وله مباراتان مؤجلان.

الزمالك في الصدارة برصيد 60 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

تعليق جهاد جريشة على ركلة جزاء الأهلي ..

وقال جريشة، في تصريحات تلفزيونية، إن النادي الأهلي لديه ركلة جزاء صحيحة في مباراة الجونة، وهي الإعاقة التي تعرض لها حسام حسن من مدافع الجونة.

وأوضح أن ركلة الجزاء الممنوحة للأهلي كانت غير صحيحة، وأن هدف المارد الأحمر غير المسموح به كان تسللاً صحيحًا.