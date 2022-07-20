جريشة يحذر لاعبي الأهلي والزمالك من حكم القمة “مُلاكم”

حذر الحكم الدولي السابق جهاد جريشة لاعبي الأهلي والزمالك من حكم مباراة القمة شيمون مارشينياك في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

وأوضح جهاد جريشة في تصريحات متلفزة أن حكم مباراة القمة من أعلى الحكام في العالم خلال الفترة الأخيرة، وله تاريخ كبير، مشيرا إلى أنه شارك في مونديال 2022، حيث عاد الحكم البولندي إلى بطولة العالم، وستشارك في مونديال قطر.

وأشار إلى أنه حكم نهائي كأس الملك السعودي مرتين، وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها في مصر، موضحا أنه أحد حكام النخبة، لكنه أصيب في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة،

وأضاف “أحذر لاعبي الأهلي والزمالك من الحكم، لأنه لا يهين، وليس لديه حسابات، ولن يسمح بأي اعتراض، ومن السهل تحذير أي لاعب وطرده، وتشعر أن شمعون ملاكم وليس حكمًا، وهو دائمًا يتدرب بقوة في صالة الألعاب الرياضية ويطور عضلات جسده “.