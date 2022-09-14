“جريمة”.. مفاجأة كارثية تمت بمعسكر الأهلي فِيْ تركيا

فجّر الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني مفاجأة كبيرة حول كواليس معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم فِيْ تركيا.

الأهلي يمر بمرحلة متذبذبة فِيْ النتائج، فِيْ الجولات الأربع الأولى، حيث تعادل مع القيصومة فِيْ الجولة الأولى بنتيجة (1-1)، ثم خسر أمام الأخدود فِيْ الجولة الثانية. بنتيجة (0-2)، ثم فاز على الخلود فِيْ الجولة الثالثة بنتيجة (1-0)، ثم تعادل مع العروبة فِيْ الدور الرابع بنتيجة (0-0). ).

ورفع الأهلي رصيده إلَّى 5 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليحتل المركز العاشر فِيْ تصنيف الدرجة الأولى بالدوري الأصفر، فِيْ انتظار انتهاء مباريات اليوم الرابع.

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وقال الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج “المتوسط” “معسكر الأهلي فِيْ تركيا لم يكن لإعداد الفريق للموسم الحالي، وإنما لإهمال العديد من الأسماء”.

وتابع أحمد الشمراني “المعسكر التركي الذي من خلاله تم إعارة عمر السومة إلَّى قطر، وإعارة الظهِيْر الأيسر اليوسكي، وبيع عقد اللاعب عبد الرحمن غريب”.

وأشار الشمراني إلَّى العمليات الخارجية للنادي ورحيل البرازيلي كارلوس إدواردو “لو احتفظ بها إدواردو لكان أفضل ألف مرة من الكوارث. وفِيْ الأهلي يمكنني وصفها بأنها جريمة”.

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