جزر إيطاليا.. 5 لوحات طبيعية مذهلة من روائع الكون

تشتهر جزر إيطاليا بتنوع وسحر الطبيعة الخلابة. إذا كنت من محبي الترفِيْه أو التاريخ أو الاستجمام، فإن الجزر لديها الكثير لتقدمه لزوارها.

وفقًا للمنظمة العالمية، تعد إيطاليا خامس دولة سياحيًا فِيْ العالم فِيْ عام 2022 حيث استقبلت عددًا أكبر من السياح من سكانها. يزور معظم السياح أشهر المدن الإيطالية، لكن البلد ليس فقط البر الرئيسي. إذا كانت وجهتك إحدى جزر إيطاليا فعليك أن تعلم أنها تعتبر من أجمل جزر العالم.

فِيْ التقرير التالي، تسرد “العرب اليوم نيوز” أفضل 5 جزر فِيْ إيطاليا. تابعَنّْا.

أفضل 5 جزر فِيْ إيطاليا

1. سردينيا

سردينيا هِيْ واحدة من أفضل الوجهات البحرية الأوروبية، مع ساحل يمتد لأكثر من 200 كيلومتر من الشواطئ والمنحدرات والخلجان، كل ذلك دون احتساب التراث الثقافِيْ الذي لا يقدر بثمن للمدن والتاريخ، فضلاً عَنّْ الطبيعة البكر.

فِيْ سردينيا يمكنك الاسترخاء والقيام بأنشطة مختلفة مثل مراقبة الطيور والمشي لمسافات طويلة والغوص، حيث تتشكل الكثبان الرملية التي تكونت بفعل الرياح إلَّى أكثر الأماكن حماية بمياهها الهادئة والشفافة التي تشبه حمامات السباحة.

2. جزيرة إلبا

جزيرة إلبا هِيْ إحدى جزر إيطاليا وتشتهر الجزيرة بشواطئها التي تضم أكثر من 150 شاطئًا وهِيْ من أصل بركاني وتبلغ مساحتها 225 كيلومترًا مربعًا.

فِيْ الجزيرة الجميلة فِيْ البحر التيراني، ستجد كل ما تريده من المدن القديمة والبحر ورحلات التنزه والتنس والجبال والعديد من الأنشطة الأخرى التي يمكنك القيام بها فِيْ جزيرة إلبا.

3. بورتوفِيْريو

تقع الجزيرة فِيْ مارسيانا، أقدم قرية فِيْ إلبا، على ارتفاع 375 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتعود إلَّى العصور الوسطى، حيث الأزقة الضيقة، والساحات ذات النوافِيْر والمنازل المزخرفة.

من هذه الجزيرة، ينطلق التلفريك الذي سيأخذك إلَّى “Mount Capanne”، حيث ترى محمية “Madonna del Monte” على ارتفاع 627 مترًا، والتي يمكنك الوصول إليها سيرًا على الأقدام، ويمكنك أيضًا زيارة العديد من المعالم السياحية فِيْ ايطاليا. لا تفوت زيارة جزيرة إلبا التي تعد من أجمل الجزر الإيطالية.

4. جزيرة سانت أنتيكو

كانت جزيرة Sant’Antioco ذات يوم جزءًا من بركان ويتكون ساحلها من جدران صخرية بيضاء عالية ومداخل وكهُوف وشواطئ، فِيْ جميع أنحاء العالم يمكنك الصيد تحت الماء أو فِيْ أعماق البحر.

تحتوي الجزيرة على عدد كبير من البحيرات حيث يتكاثر طائر الغاق ومالك الحزين وطيور النورس وطيور النحام الوردي.

5. جزيرة سان بيترو

وهِيْ الجزيرة الوحيدة التي يسكنها أحفاد التونسيين ولهذا السبب فإن اللغة المستخدمة فِيْ المكان هِيْ طبرقين.

تشتهر الجزيرة بطعامها، وخاصة التونة، وهُو النظام الغذائي الأساسي للسكان المحليين ويتم تحضيره بعشرات الطرق المختلفة.

جزيرة سان بيترو بها شواطئ خلجان جميلة تحيط بها مياه البحر الصافِيْة والأمواج اللطيفة التي تجعل من الممكن لك الذهاب إلَّى هناك مع الأطفال.

يمكنك أيضا الذهاب فِيْ رحلات التنزه وزيارة المواقع الأثرية، وسوف تسمح لك بزيارة جزر “سانت أنتيوكو” و “سان بيترو” واكتشاف اثنتين من أجمل الجزر فِيْ العالم.