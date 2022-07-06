جسر الجمرات جاهز لاستقبال 300 ألف حاج في الساعة

يستعد جسر الجمرات لاستقبال الحجاج، بسعة تزيد عن 300 ألف حاج في الساعة، في الأماكن المقدسة.

فيديو | في ظل الاستفادة من المشاريع الكبيرة لخدمة الحجاج، يستضيف جسر الجمرات في المشاعر المقدسة أكثر من 300 ألف حاج في الساعة.# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/IemYD8t3zq

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 6 يوليو 2022

بتكلفة 4 مليارات و 200 مليون ريال.

يقع جسر الجمرات بتكلفة تزيد عن 4 مليارات و 200 مليون ريال، ويتكون من 5 طوابق ارتفاع كل منها 13 مترا. جسر الجمرات يبلغ طوله 950 مترا بسعة أرضية 120 ألف حاج في الساعة.

226 مركبة كهربائية لنقل الحجاج

والخدمات الإنسانية لها نصيب في جسر الجمرات. هناك 226 مركبة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج، متوفرة داخل مبنى الجسر والمشروبات المرتبطة به.

بهذه الخطط الفنية والهندسية والمهنية، يحصل الحجاج على أفضل الخدمات التي تعكس لطف المملكة وإكرامها في استقبال ضيوفها وزوارها.

تجمع حجاج بيت الله الحرام في 36 مصلى بالجامع الكبير

يشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين استمرت في استقبال المصلين خلال موسم حج هذا العام داخل المسجد الحرام وأرضياته وسقفه وأقبية، وتجميعهم في المصليات المخصصة لهم، بالإضافة إلى إدارة تحركاتهم والتأكد من إعداد جميع الجولات الرئيسية والثانوية وتتبع دخولهم وخروجهم بكل سهولة وراحة البال.

وأشار وكيل الأمين العام للجماعات وإدارة الحشود، المهندس أسامة الحجيلي، إلى أن عدد المصليات التي توجه إليها (36) مصلى منها (4) مصليات بالدور الأرضي، و (9) مصليات بالدور الأول.، و (6) مصليات في إضافة الطابق الأول، و (4) مصليات في الطابق الأرضي، و (4) مصليات سفلية، و (6) مصليات على السطح، و (3) على سطح المساء.