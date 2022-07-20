جسر الملك فهد تسجيل المركبة باسم قائدها شرط دخول البحرين

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على ضرورة تسجيل المركبة باسم الشخص الذي يقودها لعبور الجسر إلى مملكة البحرين.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر تويتر على حساب المؤسسة، قال فيه “سيارتي لها تسجيل صالح لكن تأمينها منتهي الصلاحية. هل يمكنني دخول البحرين” ورد حساب المؤسسة بالكشف عن إجراءات سفر المركبة. كما كتب يجب أن تكون المركبة مسجلة باسم السائق فقط بحسب الجهة المختصة “.

عبور جسر الملك فهد

وسبق أن أكدت المؤسسة أن الوثائق الرسمية للسيارة يجب أن تكون معتمدة من الجهات المعتمدة وتقديم ما يثبت الملكية، كجزء من شروط عبور الجسر إلى مملكة البحرين.

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن شروط السفر للفئة العمرية 12-16 هي الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، في حين أن شروط من هم دون سن 12 هي الحصول على بوليصة تأمين، موضحين أن الإجراءات المعتمدة للبالغين هي تلقي 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن لم يمض أكثر من 3 أشهر منذ تلقيه الجرعة الثانية.

جواز السفر والهوية

وأكدت المؤسسة أنه لم يكن من الممكن عبور الجسر باستخدام الهوية الرقمية في “توكلنا” أو “أبشر”، ولا من خلال السجل العائلي، كما أبرزت أهمية وجود جواز سفر أو هوية صالحة لمدة 3 أشهر.