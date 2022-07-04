“جسور”.. بوابة مصرية لتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات

خطت مصر خطوة مهمة لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها فِيْ الخارج والعمل على تعزيز العلاقات التجارية من خلال إطلاق شركة “جسور”.

وشركة جسور التي تقدم خدمات مساندة للمصنعين من القطاع الخاص، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، للوصول إلَّى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلَّى العديد من الخدمات اللوجستية للمصدرين بأفضل أداء، وأسرع وقت، وأقل تكلفة، كذلك كخدمات مصرفِيْة، لتسهِيْل إجراءات المصدرين.

كَمْا أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم، بدء العمل على المنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية فِيْ الأسواق العالمية.

قال هشام توفِيْق وزير قطاع الأعمال المصري، إن حكومته لديها خطة كاملة لإحياء شركة النصر للاستيراد والتصدير تحت مسمى “جسور” بهدف تسهِيْل عرض المنتجات المصرية فِيْ الأسواق العالمية فِيْ 40 دولة، والترويج لها. المنتجات المصرية، حيث تم افتتاح حوالي 14 فرعا أجنبيا وتوفِيْر النقل والخدمات اللوجستية والخدمات. الخدمات المصرفِيْة.

وقال توفِيْق إن جسور هِيْ شركة تعمل فِيْ مجال التسويق وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمصرفِيْة، مضيفا أنه تم افتتاح 6 مقرات للشركة فِيْ دول عربية وأفريقية وأجنبية منها غانا والكاميرون والسودان وفرنسا والصين.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة التأمين الحكومية المصرية لتأمين البضائع المراد تصديرها.

وقال توفِيْق إن مبادرة الحكومة المصرية للوصول إلَّى 100 مليار دولار فِيْ الصادرات مقابل 30 مليار دولار تعد طفرة غير مسبوقة، مؤكداً أن “جسور” تهدف إلَّى زيادة الصادرات المصرية إلَّى إفريقيا.

تستهدف شركة جسور التجارية صادرات بنحو 7 مليارات جنيه فِيْ العام الأول.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية ارتفعت إلَّى أكثر من 40 مليار دولار عام 2022، مقابل نحو 26.8 مليار دولار عام 2022، بزيادة قدرها 49٪.

وأوضح أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، واصلت الصادرات المصرية غير النفطية تحقيق مؤشرات إيجابية ملموسة، حيث بلغت 9.2 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، محققة معدل نمو بنحو 20٪، فِيْ ضوء. لاستقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية فِيْ مختلف القطاعات الإنتاجية، والقدرة التنافسية العالية للمنتج المصري فِيْ الأسواق الخارجية.

وفِيْ الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلَّى أن قيمة صادرات مصر من السلع غير النفطية إلَّى الدول الأفريقية سجلت زيادة لتصل إلَّى 5.4 مليار دولار فِيْ عام 2022، مقابل 3.9 مليار دولار فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 38.5٪.