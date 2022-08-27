جفاف الأنهار.. الاقتصاد العالمي المرهق يسدد فواتير الاستهتار بالمناخ

الأنهار كنوز اقتصادية تتدفق فِيْ العالم، لكن هذا المورد المائي الاستراتيجي مهدد بالجفاف ويهدد بكارثة عاصفة فِيْ قارات منفصلة.

تواجه الأنهار العملاقة فِيْ أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بشكل غير مسبوق منذ عقود، موجة جفاف عَنّْيفة تهدد بأزمة جوع عالمية، لن تتعرض منها الدول المصدرة للغذاء، وكذلك مستورديها، أسوة بالدول العربية. نجت.

إن ارتفاع عدد حالات الجفاف بنسبة 29٪ مقارنة بعام 2000، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، قد يعيد العالم إلَّى التحذيرات التي أصدرتها دراسة أجرتها منظمة Christian Aid فِيْ نوفمبر الماضي من الآثار الكارثية لتغير المناخ على 65 على الأقل. البلدان، ويعطي أهمية مضاعفة. الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والتي ستستضيفها شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل.

الأنهار فِيْ أوروبا تتبخر … والخسائر فادحة

لم تترك أزمة التغير المناخي جزءًا من العالم بل امتدت له، وتهدد الآن الشرايين المائية فِيْ أوروبا، بعد أن سجلت القارة العجوز درجات حرارة قياسية، تسببت فِيْ تبخر مياه أنهارها الكبيرة، وتهدد بالتبخر. حوالي 80 مليار دولار من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

تشهد قارة أوروبا أسوأ موجة جفاف يقول العلماء إنها لم تحدث فِيْ القارة العجوز منذ ما يقرب من 500 عام.

فِيْ فرنسا، يمكن الآن عبور نهر اللوار سيرًا على الأقدام، وأصبح نهر الراين، الذي يمر عبر سويسرا وفرنسا وألمانيا، سطحًا لا يسمح للقوارب بالمرور بسبب مياهه الضحلة والمنخفضة. مشلول

نهر الدانوب، الذي يشق طريقه عبر 1800 ميل بين وسط أوروبا والبحر الأسود، آخذ فِيْ الجفاف أيضًا، مما يعيق حركة الحبوب وغيرها من التجارة.

مدفوعة بانهِيْار المناخ، أدت فصول الشتاء والينابيع الجافة بشكل غير عادي، متبوعة بدرجات حرارة قياسية فِيْ الصيف وموجات حر متكررة، إلَّى عدم تجديد الممرات المائية الأساسية فِيْ أوروبا وزيادة سخونتها.

فِيْ جميع أنحاء القارة القديمة، يعمل الجفاف على تقليل الأنهار، وتحويلها إلَّى “قطرات صغيرة”، والتي من شأنها أن تغير ملامح القارة ليس فقط على مستوى الشقق، ولكن مع عواقب وخيمة محتملة على الصناعة والشحن والطاقة وإنتاج الغذاء.

فِيْ غضون ذلك، حذر مركز الأبحاث المشتركة التابع للاتحاد الأوروبي فِيْ توقعاته المنشورة مؤخرًا من أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف قد يؤديان إلَّى انخفاض إنتاج الحبوب فِيْ أوروبا بنسبة تتراوح بين 8 و 9٪.

يتسبب الجفاف الذي يصيب الأنهار فِيْ أوروبا فِيْ اضطرابات شديدة فِيْ حركة التجارة عبر الأنهار، والتي تعد عَنّْصرًا مهمًا فِيْ النقل بين الدول الأوروبية، ويحدث هذا بعد أربع سنوات فقط من توقف مماثل لحركة النقل التاريخية عبر الأنهار الشهِيْرة. نهر الراين، لانخفاض منسوب المياه فِيْه خلال عام 2022، مما تسبب فِيْ زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي لدعم قطاعات النقل، فِيْ وقت يواجه الاتحاد العديد من التحديات بسبب أزمة أوكرانيا ونقص الغاز وغيرها. .

الأنهار وقنوات المياه ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الأوروبي، حيث يساهم النقل النهري بحوالي 80 مليار دولار فِيْ اقتصاد منطقة اليورو، وفقًا لبيانات من يوروستات، وهُو مبلغ قد تخسره ميزانية الاتحاد الأوروبي فِيْ حالة حركة النقل عبره. توقف الأنهار والقنوات فِيْ المنطقة.

تشير التوقعات، التي تفترض استمرار الظروف السيئة، إلَّى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يخسر حوالي 5 مليارات دولار بسبب الأضرار التي تمنع التجارة عبر نهر الراين حاليًا.

أصبحت قدرة الدول الأوروبية على استخدام النقل النهري محدودة بشكل كبير، خاصة فِيْ ظل قلة الأمطار، مما يتسبب فِيْ زيادة تكلفة بدائل النقل الأخرى بشكل كبير، فِيْ يوم واحد، ارتفعت أسعار الشحن بنحو 30٪.

المفارقة هِيْ أن أوروبا كانت تنوي الاعتماد بشكل كبير على الممرات المائية كجزء من جهُودها لمكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تهدف المفوضية الأوروبية إلَّى زيادة النقل عبر الممرات المائية بنسبة 25٪ بحلول عام 2030.

وكان المرصد الأوروبي لرصد الجفاف قد أعلن أن ما يقرب من ثلثي القارة الأوروبية معرضة لخطر الجفاف، مشيرًا إلَّى أن البيانات الأخيرة التي تم جمعها أظهرت أن 60٪ من أوروبا معرضة حاليًا لخطر الجفاف، مشيرًا إلَّى أن 45٪ من سكان القارة الأوروبية معرضة لخطر الجفاف. تعرضت القارة الأوروبية للجفاف بحلول منتصف يوليو. وحذر من نقص حاد فِيْ المياه فِيْ 15٪ من القارة مما يؤثر على إنتاج الغذاء والطاقة ومياه الشرب والحياة البرية.

ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة بنسبة 7.52٪ بين أكبر 10 كيانات فِيْ العالم من حيث الانبعاثات، بعد الصين المسؤولة عَنّْ 26.1٪ من الانبعاثات العالمية، ثم الولايات المتحدة التي تساهم بنسبة 12.67٪، والهند فِيْ المرتبة الرابعة بنسبة 7.08٪.

يزحف الجفاف نحو أنهار أمريكا والصين

لكن أزمة جفاف الأنهار لم تقتصر على أوروبا. كَمْا يعاني نهر كولورادو فِيْ الولايات المتحدة، الذي ينبع من جبال روكي ويزود ولايات الغرب الأمريكي بالمياه ويتدفق إلَّى المكسيك، من انخفاض حاد فِيْ منسوب مياهه.

يعتمد على المياه الرئيسية لنهر كولورادو فِيْ جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية ؛ حوالي 40 مليون شخص فِيْ المكسيك و 7 ولايات مختلفة للشرب والزراعة والكهرباء.

ينذر تراجع المستوى بفتح صراع غريب على تقاسم مياهها بين عدة دول فِيْ الغرب الأمريكي. أعلن مكتب الاستصلاح الأمريكي أن ممثلين من أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ونيو مكسيكو ويوتا ووايومنغ فشلوا فِيْ التوصل إلَّى اتفاق حول كَيْفَِيْة تقليل استخدامهم للمياه بنسبة 15 فِيْ المائة على الأقل.

ظهرت توقعات تشير إلَّى احتمال انخفاض إنتاج الخس فِيْ ولاية أريزونا التي تزرع معظم الخس الذي يتم تناوله فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية كل شتاء، ومن المرجح أن تفقد الولاية حوالي خمس الماء الذي تحصل عليه “21٪” من نهر كولورادو نتيجة لانخفاض منسوب الحوض المائي الرئيسي. بسبب الجفاف وتغير المناخ.

فِيْ الصين، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار و 400 مليون نسمة، يثير الجفاف الذي ضرب 66 نهرا فِيْ 34 مقاطعة فِيْ منطقة تشونغتشينغ (جنوب غرب) مخاوف بشأن إمدادات السلع بين المقاطعات، وفقا للتلفزيون الحكومي.

لم يسلم نهر اليانغتسي، أطول نهر فِيْ الصين وثالث أطول نهر فِيْ العالم، من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي يصيب أجزاء كبيرة من البلاد.

وبحسب البيانات الصادرة عَنّْ وزارة الطوارئ الصينية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس، أدى ارتفاع درجات الحرارة فِيْ يوليو وحده إلَّى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 400 مليون دولار.

وكتجسيد لهذا الجفاف تقلصت بحيرة بويانغ إلَّى ربع حجمها فِيْ هذا الوقت، وتكَمْن أهميتها فِيْ كونها أحد أحواض الفِيْضانات المهمة لنهر اليانغتسي، بحسب شينخوا.

يمر هذا النهر العظيم عبر الصين ليصب فِيْ بحر الصين الشرقي، ويعَنّْي نضوبه أن الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان مهددة بالمجاعة، مما سيخلق طلبًا غير مسبوق على الإمدادات الغذائية فِيْ العالم. تسبب الجفاف فِيْ إلحاق أضرار جسيمة بأطول نهر فِيْ آسيا، والذي يتدفق 6300 كيلومتر عبر الصين، ويغذي المزارع التي تنتج الكثير من غذاء البلاد، ويدير محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية، بما فِيْ ذلك سد الخوانق الثلاثة، أكبر محطة للطاقة فِيْ العالم.

مع احتمال أن يؤدي تغير المناخ إلَّى موجات حرارة وجفاف أكثر تواترًا واستمرارية، تثير الانقطاعات الحالية أسئلة طويلة الأجل حول اعتماد الصين على الطاقة الكهرومائية، وهِيْ أكبر مصدر للطاقة النظيفة فِيْ البلاد، حيث تمثل حوالي 18٪ من توليد الكهرباء فِيْ عام 2022.، وفقًا لأبحاث تمويل الطاقة المتجددة بلومبرج.

يذكر أن دراسة كريستيان إيد صدرت على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP26 التي استضافتها مدينة جلاسكو البريطانية. أن 65 دولة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ ستشهد انخفاضًا فِيْ إجمالي الناتج المحلي سيزداد بنسبة 20٪ بحلول عام 2050 وبنسبة 64٪ فِيْ عام 2100 إذا ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمقدار 2.9 درجة مئوية. إذا تم تحقيق الهدف الأكثر طموحًا، ولم يتم تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فسوف ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان بنسبة 13٪ بحلول عام 2050 وبنسبة 33٪ بحلول نهاية هذا القرن.