جفاف هُو الأسوأ منذ سنوات.. يقلص محصول المغرب من الحبوب 67%

قالت وزارة الفلاحة المغربية، اليوم الاثنين، إن محصول الحبوب بالمملكة لعام 2022 انخفض بنسبة 67٪ إلَّى 3.4 مليون طن، منها 1.89 مليون طن من القمح اللين.

وأضافت الوزارة فِيْ بيان أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن

يتجه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام إلَّى التراجع، مقارنة بما كان متوقعا، بسبب تراجع أداء القطاع الزراعي بسبب أسوأ موجة جفاف منذ سنوات، إضافة إلَّى تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا.

كان المغرب يأمل فِيْ تحقيق نمو بنسبة 3.2٪ هذا العام، لكن “الظروف الخارجية المفاجئة والتغيرات المناخية غير المستقرة أربكت هذه الفرضية” بحسب ما قاله رئيس الوزراء عزيز أخنوش للبرلمان.