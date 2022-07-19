جمالك من صنع يديك.. أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وجعلها نضرة دائمًا

تعتبر الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة من أهم الأمور بالنسبة للفتيات والنساء خاصة فِيْ فصل الصيف حيث يساهم ارتفاع درجة حرارة الهُواء وأشعة الشمس فِيْ ظهُور السمرة وظهُور البقع والتصبغ على الجلد وبالتالي يسبب ذلك الجلد محنة للبعض. واللجوء إلى استخدام كريمات التفتيح باهظة الثمن التي قد لا تعطي نتائج مرضية. فِيْ كثير من الأحيان، هناك أيضًا مجموعة أخرى تلجأ إلى استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب الجلد، ولكنها تضر الجلد وتسبب العديد من المشاكل مع مرور الوقت. لذلك سنقدم لكَمْ اليوم ومن خلال هذا المقال أقوى الوصفات الطبيعية وأكثرها فاعلية لتفتيح الوجه والرقبة.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

المكونات الطبيعية لا تضر البشرة وتعطيها العديد من الفوائد والمعادن والفِيْتامينات وتتركها صحية وطازجة دون أي مشكلة، وعادة ما تكون كل هذه المكونات متوفرة فِيْ المنزل ولا داعي لشرائها. استخدم الوصفة التي تناسبك بشكل أفضل ولاحظ الفرق عن الاستخدام الأول.

مزيج من الأرز والحَلْيب للتوضيح

خذ ملعقة كبيرة من الأرز المطحون جيدًا ثم أضف ملعقة كبيرة من الحَلْيب أو الزبادي.

يقلب المكونات معًا حتى تمتزج.

اغسل الجلد جيدًا واتركه حتى يجف، ثم أضف الكريم واتركه لمدة نصف ساعة على الأقل إلى ساعة، ثم اغسله.

كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

مزيج الكركَمْ واللبن

خذ ملعقة كبيرة من مسحوق الكركَمْ، ثم أضف ملعقة كبيرة من الزبادي واخلط المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

على بشرة نظيفة وجافة، أضيفِيْ الخليط واتركيه بمفرده لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

خذي قطعة من القطن واغمسيها فِيْ بعض الحَلْيب أو التونر ثم ضعيها على بشرتك.

كرر هذا القناع مرتين فِيْ الأسبوع.

مع هذا القناع، وللحصول على نتائج مرضية، أضيفِيْ ملعقة كبيرة من الكركَمْ إلى كوب من الماء واشربه على معدة فارغة لتطهِيْر البشرة داخلياً.

وصفة الزبادي وملح الليمون

هذه الوصفة من الوصفات الفعالة، لكنها غير مناسبة لذوي البشرة الحساسة، حيث نضع ملعقة صغيرة من ملح الليمون، ونضعها على ملعقة كبيرة من الزبادي، ثم نضعها على البشرة لمدة 20 دقيقة فقط، ونغسلها. جيد ثم يرطب بعمق، يرجى ملاحظة أنك لا تستخدم هذه الوصفة إلا مرة واحدة كل أسبوعين حتى لا تتلف الجلد.