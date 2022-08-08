جمال العدل يسيء للفن الخليجي الحماقة أعيت من يداويها

أثار الفنان المصري جمال العدل حالة من الجدل، بعد تصريحاته المهينة لدول الخليج، واصفا إياها بأنها التي تقدم أرخص محتوى فني، على حد قوله.

أطلق مستخدمو تويتر حملة تدعو لمقاطعة جمال العدل بعد تصريحاته ؛ وقال المحامي عبد الرحمن اللاحم الحل أن تقاطعها المؤسسات الإعلامية السعودية. الحكومة والمجتمع المدني، ومقاطعة من يتعاون معه، ولنرى أين يريد بيع الطعام الذي يريد إنتاجه. هؤلاء يستفيدون منهم فقط بشكل صارم ويجعلونها مثالاً لمن لا يفعلون ذلك. أنا أعتبر.”

إهانة لفن الخليج

كما اعتبرت بعض التغريدات مثل هذه الإساءة المتعمدة للفن الخليجي. وقالت “مسلسل طاش ما طاش علامة على فن الخليج، وقد استمتعنا به منذ سنوات طويلة والأجيال التي تابعته حتى الآن، وهجوم جمال العدل عليه هو هجوم متعمد عليه. فن الخليج “.

وقال الناقد الفني بشار جاسم الكندري “كلامك لا يمثل إلا نفسك ولا يمثل المنتجين المصريين أو الفنانين المصريين أو المخرجين المصريين. للأسف أحترمك على بعض أعمالك”.

عدم الرضا عن البيان

من جهته قال الصحفي خالد السهيل “السعودية والخليج العربي ومصر أكبر من الإنسان الآلي الذي لا يفهم. قال إيش سيغيروننا! صحيح ألقى بها في وجهي وهرب. مشكلة الخاسر أنه يعتبر نجاح الآخرين سبب فشله. حتى جذب الفنانين المصريين ودعم الإنتاج الدرامي المصري أصبح في نظر هذا الطفل أمرا سلبيا! “

حالة الاستياء من تصريحات العدل لم تقتصر على السعوديين وحدهم. استنكره بعض المصريين.

وقال مغرد مصري “لا أستطيع أن أفهم كيف يُفترض أن يعمل الإنسان في الفن، وأسلوبه هكذا، وبالنسبة لطاش، ما يخص طاش بالتحديد بالنسبة لي هو من أفضل الكوميديا ​​في تاريخ التليفزيون العربي. . في الواقع، سئم الحماقة من يتعامل معها باجتهاد “.