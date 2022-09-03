جمال سنان ينفِيْ انسحاب محمد الأحمد من “للموت”.. ويرد على سيرين عبد النور

أبدى المنتج اللبناني جمال سنان، صاحب شركة الإنتاج التلفزيوني “إيجل فِيْلمز”، إعجاب محبي الموسم الثالث من مسلسل “حتى الموت” للكاتب نادين جابر والمخرج فِيْليب أسمر.

ونفى وجود أي علم مسبق عَنّْه، حول إشاعة انسحاب الفنان السوري محمد الأحمد من بطولة الجزء الثالث من المسلسل، والتزامه بالعائلة للقيام بمسلسل آخر، رغم أنه لم يكن يفضل. لذكر تفاصيل تطور شخصية الأحمد فِيْ المسلسل.

وقال سنان، خلال مقابلة معه فِيْ برنامج “mbctrending”، إن تصريحات الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حول حقها بالتمثيل فِيْ المسلسل ولعب دور “سحر” تفتقر إلَّى الحَقيْقَة، بسبب وجود فريق عمل بها. ما يصل إلَّى مدير وكاتب سيناريو ومدير إنتاج وتفاصيل دقيقة أخرى.

وشدد على عدم وجود خلاف شخصي مع الفنانة عبد النور احتراما لرأيه الشخصي، فضلا عَنّْ أنهم أناس من بلد واحد ولهم حياة مشتركة فِيْ لبنان، وتابع “السماء واسعة وهناك نجوم كثيرون. . “

كان يهدف إلَّى فتح أبواب شركته بشكل دائم، لأي ممثل أو ممثلة، بعيدًا عَنّْ الحقد أو الخلافات الشخصية.

وقال إن قضية تصريحات عبد النور من وراء ظهره باتت من الماضي، مؤكدا ضرورة التطلع إلَّى الأمام لمزيد من النجاحات والإنجازات.

يشار إلَّى أن عبد النور قادت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها حول أهليتها لدور “ سحر ”، والتي وافقت عليها، متفاجئة بتغيير عبد النور لشركة إنتاج الدوري. وإعطاء الدور للفنانة اللبنانية ماغي بو غصن زوجة المنتج سنان.

وذكرت عبد النور أنها هِيْ التي غيرت اسم الشخصية إلَّى اسمها الحالي “سحر” مع بعض التعديلات على مظهرها الخارجي.

لذا انقسمت آراء المتابعين إلَّى قسم متعاطف مع عبد النور، كونه ضحية للخداع والاحتيال والأكاذيب حسب آراء معجبيه، ورأى قسم آخر من المتابعين أن عبد النور كان ينوي الاستثمار فِيْ النجاح والشعبية. الشخصية، من خلال إطلاق تلك الإشاعات التي تفتقر إلَّى الصحة والموضوعية، خاصة بعد فترة طويلة من الصمت.

وكان سنان قد أعلن عَنّْ وجود جزء ثالث من المسلسل، حيث لم تنته قِصَّة أبطاله بشكل كامل، الأمر الذي ساهم فِيْ إشاعة الحماس وروح التشويق بين متابعي ومحبي المسلسل.