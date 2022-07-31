جماهير الأهلي تصب غضبها على اللاعبين بعد مباراة المقاولون ..فيديو

بقلم / نيرة سعيد

أثارت جماهير الأهلي غضبهم على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد تعادله أمام المقاولون العرب في الدوري.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب 0-0 في مباراة الفريقين، ظهر اليوم، على ملعب وولفز الجبل، في مباراتي اليوم الثاني عشر واليوم المؤجل.

هاجمت جماهير الأهلي في استاد المقاولون العرب اللاعبين خلال المباراة.

وظهر في مقطع فيديو مشجع ينادي محمود الخطيب رئيس الأهلي، ينقل رسالة مفادها “هؤلاء اللاعبون يستقبلون الملايين دون أن يفوزوا بكأس مصر أو الدوري هذا الموسم.

وطالب المشجع محمود الخطيب باستقدام لاعبين آخرين يمكنهم الفوز بالبطولات “.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه الأهلي فاركو الثلاثاء المقبل 2 أغسطس في الدوري الممتاز. في الجولة الثامنة والعشرين.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساءً يوم الثلاثاء 2 أغسطس.

ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.