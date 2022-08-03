جماهير الأهلي تهاجم اللاعبين وتطلب رحيل غالي وعبد الصادق

وشنت جماهير الأهلي في استاد السلام هجومًا عنيفًا على اللاعبين قبل بدء مباراة الفريق ضد فاركو، والتي ستقام عصر اليوم في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقدت الجماهير الحمراء الرباعية صلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وحسام حسن وياسر إبراهيم بعد ظهورهم في حفل زفاف قبل المباراة النهائية ضد فريق المقاولون العرب.

وجاءت هتافات جماهير الأهلي قبل المواجهة مع فاركو “صلاح محسن .. أفشة .. في الأعراس اخرج وامش”، وأضاف الجمهور “زياد طارق قل للناشئين ليروا الرجال. مثل الآخرين.”

كما هتف الحشد “حسام حسن ياسر إبراهيم .. في الأعراس سيتدربون”.

وطالبت الجماهير الحمراء بخروج الثنائي حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعلاء عبد الصادق من القلعة الحمراء.

وهتف المشجعون “أتعتقدون أننا لن ننسى، تمرنوا يا أعزائي … هيا يا أعزائي امشوا .. خذوا عبد الصادق وامشوا”.

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة، وتضاءلت فرصه في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.