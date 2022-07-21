جماهير الأهلي تهتف لـ علي معلول قبل قمة نهائي كأس مصر

شجع جماهير النادي الأهلي التونسي علي معلول قبل مواجهة الزمالك على قمة نهائي كأس مصر.

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، اليوم الخميس 21 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

ستنقل أحداث نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس.

وهتف المشجعون على استاد القاهرة الدولي لدعم الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك لمعلول وقالوا “يا حنانا فرحتنا علي معلول معنا”.

أعلن مدرب الأهلي ريكاردو سواريس، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، وذلك على النحو التالي

حارس المرمى محمد الشناوي.

الدفاع ياسر إبراهيم .. أيمن أشرف .. علي معلول .. محمد هاني

متوسطة عمرو السولية .. حمدي فتحي .. أفشة .. أحمد عبد القادر .. عليو ديانج.

الهجوم محمد شريف.