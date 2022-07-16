جماهير الزمالك تبعث رسائل لبن شرقي وحارس الاتحاد السكندري

وجه جمهور الزمالك رسالة خاصة إلى المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم.

جماهير الزمالك يوجهون رسالة لأشرف بن شرقي

حيث رفعت جماهير الزمالك لافتة خلال مواجهة الفريق ضد غزل المحلة، المقرر لها ظهر اليوم السبت، شكروا فيها أشرف بن شرقي على ما قدمه خلال الشوط الأخير، عندما كانت البداية تقترب من الأبيض. قلعة.

جماهير الزمالك تتضامن مع أحمد يحيى

كما وجهت جماهير الزمالك رسالة أخرى إلى أحمد يحيى حارس مرمى الإسكندرية، الذي أعلن اعتزاله نهائيا لكرة القدم، بعد أن هاجمته جماهير المتصدر بعد تلقيه 5 أهداف من سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة

محمد عوض

محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حسام عبدالمجيد – احمد فتوح – حمزة المثلوثي

الإمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – سيد نيمار

سيف الدين الجزيري

على مقاعد البدلاء محمد نديم، محمود علاء، حازم إمام، إسلام جابر، عبد الله جمعة، أوباما، أيمن حفني، شكابالا، أونجم.