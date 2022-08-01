جماهير الزمالك تهتف لعبد الله السعيد قبل مباراة بيراميدز

وهتف جماهير الزمالك لعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، قبل المباراة المرتقبة بين الاثنين.

يلتقي الزمالك مع بيراميدز الليلة، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ووجهت جماهير الزمالك تحية خاصة للاعب عبدالله السعيد وهتفوا “شيكابالا قدم عبدالله عز وجل”.

واستقبلت جماهير الزمالك أيضا أحمد الشناوي لاعب بيراميدز والأبيض السابق ومحمد عوض حارس مرمى القلعة البيضاء قبل بدء المباراة.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز.

حارس المرمى محمد عوض

الدفاع أحمد فتوح – محمود حمدي “لا موزة” – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

الوسط محمد عبد الغني – الإمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – سيد عبد الله “نيمار”.

الهجوم سيف الدين الجزيري.

وعلى الدكة محمد نديم، محمود علاء، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، إسلام جابر، محمد أشرف “رقة”، محمود عبد الرازق “شكابالا” ويوسف أسامة نبيه.